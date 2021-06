4 min

Gladenbacher Schwimmbäder öffnen am 3. Juni

Wer abtauchen will, braucht einen Termin: So lautet die Devise in den Gladenbacher Schwimmbädern, die ab Fronleichnam (3. Juni) wieder geöffnet sind. Besucher müssen sich anmelden.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach