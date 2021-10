3 min

Gladenbacher setzen Zeichen gegen wachsenden Antisemitismus

Am "Erinnerungsplatz" an der ehemaligen Synagoge in Gladenbach sollen die Namen der früheren jüdischen Bürger verewigt werden. Dafür wirbt der Gladenbacher Rudolf H. Schneider.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach