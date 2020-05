Gladenbacher wählen am 1. November ihren Bürgermeister

Drei Kandidaten gibt es derzeit für die Bürgermeisterwahl am 1. November in Gladenbach: Gregor Hofmeyer (von links), Anton Enes und Peter Kremer. Fotos: Sabine Matzen, Michael Tietz, HA-Archiv

Gladenbach. Nun ist es offiziell: Am 1. November können die Gladenbacher ihren Bürgermeister wählen. Sollte eine Stichwahl notwendig sein, wird diese am 22. November stattfinden. Diese Termine legte der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag fest.

Drei Kandidaten gibt es bereits für die Wahl. Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) hofft auf eine zweite Amtszeit. Seine Herausforderer sind bisher Gregor Hofmeyer (Grüne) und Anton Enes (parteilos). Sie hatten fristgerecht ihre Bewerbungsunterlagen für den ursprünglich für den 26. April geplanten Urnengang im Rathaus eingereicht.

Wegen der Corona-Pandemie hatte der Landtag am 24. März das Gesetz zur Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit und zur Verschiebung der Bürgermeisterwahlen beschlossen. Damit wurden alle 49 bis Ende Oktober geplanten Bürgermeisterwahlen in Hessen ausgesetzt.

Die politischen Entscheidungsgremien in den Kommunen müssen nun neue Termine festsetzen. In Gladenbach tat dies am Dienstagabend der Haupt- und Finanzausschuss während seiner öffentlichen Sitzung. Der wählte den frühestmöglichen Zeitpunkt aus - Sonntag, 1. November. Fünf Ausschussmitglieder von SPD und Freien Wählern stimmten für den Termin an Allerheiligen, die drei CDU-Vertreter enthielten sich. Gregor Hofmeyer nahm wegen Widerstreit der Interessen nicht an der Diskussion und Abstimmung teil.

Das Land bot den betroffenen Kommunen an, ihre Bürgermeisterwahl mit der für den 14. März 2021 geplanten Kommunalwahl zusammenzulegen. In Gladenbach fand diese Möglichkeit allerdings nicht genügend Befürworter. "Das wäre zu viel für einen Wahltag, man muss auch einmal an die Wahlhelfer denken", sagte Margarete Kuhrt (FW). Ihr Fraktionskollege Helmut Brück verwies darauf, dass bei einer Zusammenlegung die Stimmzettel der Bürgermeisterwahl erst ganz zum Schluss ausgezählt werden.

Marc Bastian (CDU) favorisierte dagegen einen Termin für Bürgermeister- und Kommunalwahl. Aus seiner Sicht ist es "durchaus leistbar", dass Wahlhelfer und Mitarbeiter der Verwaltung einen Stimmzettel mehr an diesem Tag auswerten. Zudem würde die Stadt auf diesem Weg die Kosten für einen zweiten Wahltag einsparen. Markus Baumann (CDU) enthielt sich ebenfalls, weil die November-Termine zwei kirchliche Feiertage betreffen - Allerheiligen und Totensonntag.

Im März gibt es dann

die Kommunalwahl

Gemeindewahlleiter Rüdiger Götze erinnerte an die komplizierten und vielfältigen Abläufe während der Kommunalwahl. Denn hierfür müssten gleich drei Stimmzettel ausgewertet werden - für Kreistag, Stadtparlament und Ortsbeiräte. Er befürwortete deshalb ebenfalls eine Bürgermeisterwahl im November.

Mit dem neuen Wahltermin gelten nun auch neuen Bewerbungsfristen. Weitere Kandidaten können bis einschließlich 24. August ihre Bewerbungsunterlagen abgeben.