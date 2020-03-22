Sonntag, 22.03.2020 - 10:00
5 min
Gladenbacher Zahnarzt berichtet über Arbeit in der Corona-Krise
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
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CARSTEN WENZEL
Carsten Wenzel (50) ist nicht nur vielen Hinterländern als Zahnarzt ein Begriff. Immer wieder steht der Mediziner auch auf der BühneUnter anderem bei den Biedenkopfer Schlossfestspielen.
Sein Debüt gab er bei dem Musical "Eingefädelt". Auch in den Jahren danach war er bei "Die Hatzfeld" und "Der Postraub" Teil des Ensembles der Biedenkopfer Kulturveranstaltungsreihe.
Auch bei dem Hilfsprojekt "German Doctors" ist Wenzel aktiv: Sechs Wochen lang war der Gladenbacher Zahnarzt etwa in Nicaragua, um Menschen zu behandeln, die sich normalerweise keinen Zahnarztbesuch leisten können.
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