Gladenbacherin verschenkt Blumengrüße gegen die Einsamkeit

Christa Kraus (v.l.) und Ute von Gerbhardi übergeben die Blumen an Mario Stauzebach vom Altenheim. Foto: Sascha Valentin

GLADENBACH. Das Fehlen sozialer Kontakte stellt für viele Menschen den größten Einschnitt bei den derzeit geltenden Alltagsbeschränkungen dar. Die bevorstehenden Osterfeiertage könnten diese Sehnsucht noch weiter verstärken. Besonders hart trifft es die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, weiß Christa Kraus aus Gladenbach.

Über 20 Jahre lang war sie in der ambulanten Pflege tätig und führt heute Begutachtungen für den medizinischen Dienst der Krankenkassen durch.

In vielen Fällen seien die Besuche der Angehörigen der einzige Kontakt, den die älteren Damen und Herren in den Heimen zur Außenwelt haben. Entsprechend wichtig sei es für sie, ihre Lieben regelmäßig sehen zu können. Und umso tiefer ist nun das Loch, in das sie aufgrund der Kontaktsperren fallen.

Damit die Betroffenen dennoch spüren, dass sie auch in diesen schwierigen Zeiten keineswegs vergessen werden, sondern umso mehr an sie gedacht wird, hat Christa Kraus die Bürger in der Stadt zu einer Spendensammlung aufgerufen.

Jedem der 227 vollstationären Bewohner in den drei Pflegeheimen sowie den 40 Personen im betreuten Wohnen und den Bewohnern des Heims junger Körperbehinderter will sie zu Ostern mit einer Blumenüberraschung eine kleine Freude bereiten.

Welch große Wirkung eine solche kleine Geste haben kann, hat Christa Kraus in den vergangenen Wochen selbst erfahren. Sie hat einer guten Freundin, die aufgrund einer Vorerkrankung ebenfalls den Kontakt zur Außenwelt während der Krise eingeschränkt hat, einen Blumengruß übermittelt. "Das war einfach ein ganz tolles Gefühl, ihr auf diese Weise zu zeigen, dass sie trotzdem noch da ist für mich und ich für sie", betont Kraus.

Ihre Idee mit den Blumen für die Pflegeheimbesucher ist bei den Gladenbachern jedenfalls gut angekommen. Nachdem sie den Aufruf dazu in der vergangenen Woche an einem Morgen auf Facebook gepostet hatte, waren bis zum Mittag bereits die ersten 300 Euro an Spenden auf dem Konto eingegangen. Am Ende sind daraus 1105 Euro geworden.

Bis nach Ostern will sie das Spendenkonto noch offen halten. Denn was über die Kosten für die Blumen hinaus eingeht, soll den Einrichtungen zugutekommen. Die Blumen haben Christa Kraus und Ute von Gebhardi-Villani an Gründonnerstag an die Alten- und Pflegeheime geliefert und dort am Eingang abgegeben, sodass die Mitarbeiter sie an die Bewohner verteilen können und kein zusätzlicher Kontakt nach außen stattfindet.

Mario Stauzebach, Leiter des Seniorenheims in Weitershausen, freute sich über die Initiative Kraus. "Das sind wirklich schwierige Zeiten für unsere Bewohner. Über die Aufmerksamkeit von außen würden sich die alten Menschen deswegen umso mehr freuen.