Gladenbachs Kirschenkönigin überrascht Senioren mit Ostergrüßen

Kirschenkönigin Sophia Krämer will mit ihren persönlichen Ostergrüßen den Bewohnern des AWO-Pflegezentrums in Gladenbach eine Freude machen. Foto: Uta Neumann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GladenbachIn Krisenzeiten ist Kreativität gefragt. Das dachte sich auch Kirschenkönigin Sophia Krämer. Die 18-Jährige überraschte die Bewohner des Pflegezentrums der Arbeiterwohlfahrt in Gladenbach nun mit selbst gebastelten Ostergrüßen.

"Ich wollte den Senioren eine Freude machen in dieser für sie besonders einsamen Zeit", erzählt Sophia Krämer. Sie wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft des Awo-Pflegezentrums. Und auch dort gilt aufgrund der Corona-Pandemie derzeit ein striktes Besuchsverbot. Gerade zu Ostern trifft die Kontaktsperre zu den Angehörigen viele Bewohner hart. In sozialen Netzwerken entdeckte die Kirschenkönigin in den vergangenen Tagen viele Aufrufe von engagierten Bürgern zu Spendenaktionen oder Ostergeschenken für Pflegeeinrichtungen und Altenheime.

Sophia I. bastelt

gerne und ist kreativ

Und da sie selbst gerne kreativ ist und bastelt, überlegte sich Sophia ihre eigene Osteraktion für die isolierten Senioren.

Bevor sie sich an die Arbeit machte, fragte sie aber vorsichtshalber im Awo-Pflegezentrum telefonisch nach, ob kleine Geschenke für die Bewohner willkommen sind. Dort habe man sich sehr über ihre Idee gefreut, berichtet die Kirschenkönigin. Somit stand der Osterüberraschung nichts mehr im Weg.

61 Karten bastelte Sophia für die Senioren. Die versah sie mit dem handgeschriebenen Gruß "Frohe Ostern! Liebe Grüße von Kirschenkönigin Sophia I." Auf der Rückseite brachte sie ihre Autogrammkarte an. Außerdem bekam jeder Bewohner noch ein Schokohäschen. Und auch für die Pflegekräfte der Einrichtung fertigte die 18-Jährige eine kleine Osterüberraschung. Den Karton mit den Geschenken gab die Kirschenkönigin dann am Eingang des Pflegezentrums ab.