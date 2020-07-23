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Donnerstag, 23.07.2020 - 11:00
4 min

Gladenbachs "Männer in Orange" haben eine grüne Ader

Sie sind Gärtner mit Leib und Seele - die "Männer in Orange" des Gladenbacher Bauhofs. Die Grünkolonne hält das ganze Jahre über die städtischen Anlagen, Wege und Bachläufe in Ordnung und steht mit ihrer Arbeit stets im Fokus der Öffentlichkeit.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Mit der Heckenschere die städtischen Grünanlagen wieder in Form bringen: Markus Lauber und Reinhard Hornbruch arbeiten in der Gladenbacher Treppenstraße. Foto: Michael Tietz

Mit der Heckenschere die städtischen Grünanlagen wieder in Form bringen: Markus Lauber und Reinhard Hornbruch arbeiten in der Gladenbacher Treppenstraße. Foto: Michael Tietz

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Fotos
Mit der Heckenschere die städtischen Grünanlagen wieder in Form bringen: Markus Lauber und Reinhard Hornbruch arbeiten in der Gladenbacher Treppenstraße. Foto: Michael Tietz

Mit der Heckenschere die städtischen Grünanlagen wieder in Form bringen: Markus Lauber und Reinhard Hornbruch arbeiten in der Gladenbacher Treppenstraße. Foto: Michael Tietz

Landschaftsgärtner mit Leib und Seele: Lars zu Jeddeloh (von links), Markus Lauber und Reinhard Hornbruch kümmern sich um die städtischen Grünanlagen - so wie hier an der Treppenstraße in Gladenbach. Foto: Michael Tietz

Landschaftsgärtner mit Leib und Seele: Lars zu Jeddeloh (von links), Markus Lauber und Reinhard Hornbruch kümmern sich um die städtischen Grünanlagen - so wie hier an der Treppenstraße in Gladenbach. Foto: Michael Tietz

Mäheinsatz mit dem kleinen Traktor: Matthias Fuchs stutzt mit maschineller Hilfe das Gras auf den Friedhöfen und auf anderen städtischen Grünanlagen. Foto: Michael Tietz

Mäheinsatz mit dem kleinen Traktor: Matthias Fuchs stutzt mit maschineller Hilfe das Gras auf den Friedhöfen und auf anderen städtischen Grünanlagen. Foto: Michael Tietz

Auf dem abschüssigen Friedhof in Erdhausen kann der Mähtraktor nicht überall eingesetzt werden - für die nachfolgende Mähkolonne ist Handarbeit angesagt. Foto: Michael Tietz

Auf dem abschüssigen Friedhof in Erdhausen kann der Mähtraktor nicht überall eingesetzt werden - für die nachfolgende Mähkolonne ist Handarbeit angesagt. Foto: Michael Tietz

Ordnung schaffen mit dem Laubbläser: Lars zu Jeddeloh ist seit 20 Jahren für den städtischen Bauhof im Einsatz. Foto: Michael Tietz

Ordnung schaffen mit dem Laubbläser: Lars zu Jeddeloh ist seit 20 Jahren für den städtischen Bauhof im Einsatz. Foto: Michael Tietz

Schweißtreibende Arbeit: Die Grünpfleger des städtischen Bauhofs müssen auch Gräben freischneiden - wie hier am Lutzebach in Weidenhausen. Foto: Michael Tietz

Schweißtreibende Arbeit: Die Grünpfleger des städtischen Bauhofs müssen auch Gräben freischneiden - wie hier am Lutzebach in Weidenhausen. Foto: Michael Tietz

Schweißtreibende Arbeit: Die Grünpfleger des städtischen Bauhofs müssen auch Gräben freischneiden - wie hier am Lutzebach in Weidenhausen. Foto: Michael Tietz

Schweißtreibende Arbeit: Die Grünpfleger des städtischen Bauhofs müssen auch Gräben freischneiden - wie hier am Lutzebach in Weidenhausen. Foto: Michael Tietz

Landschaftsgärtner Reinhard Hornbruch ist seit 35 Jahren für den städtischen Bauhof im Einsatz. Foto: Michael Tietz

Landschaftsgärtner Reinhard Hornbruch ist seit 35 Jahren für den städtischen Bauhof im Einsatz. Foto: Michael Tietz

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
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