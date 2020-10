4 min

Gladenbachs Stadtteile müssen 50-Wähler-Hürde meistern

Die Gladenbacher können am 1. November in 21 Wahllokalen ihre Stimmen für die Bürgermeister-Kandidaten abgeben. Nicht aus jedem Ort muss am Ende aber ein Wahlergebnis vorliegen.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach