Grüner Strom aus dem Gewerbepark Salzbödetal

Hier entsteht die erste Photovoltaikanlage im Gewerbepark Salzbödetal: Die beiden Geschäftsführer der Lahn-Dill-Bergland-Energie, Thomas Reuter (rechts) und Fatih Erden, freuen sich auf den Start der Bauarbeiten in den nächsten Tagen. Zu Testzwecken sind bereits einige Ständer für Solarmodule in den Boden gerammt worden. Foto: Michael Tietz
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52-GIGAWATT-DECKEL FÜR PHOTOVOLTAIK FÄLLT WEG
Der
Bundestag hat am vergangenen Donnerstag die Streichung des sogenannten 52-Gigawatt-Deckels für die Photovoltaik aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz beschlossen. "Damit haben auch wir jetzt Planungssicherheit, die Wirtschaftlichkeit unseres Vorhabens ist somit garantiert", erklärt Thomas Reuter, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Bergland-Energie GmbH.
Im Jahr 2011 war der geförderte
Photovoltaik-Ausbau auf 52 Gigawatt begrenzt worden. Laut einer Berechnung des Bundesverbandes Solarwirtschaft wäre dieses Leistungslimit aller Solarparks in Deutschland im Juli erreicht worden. Somit drohte ein Ende der Förderung für alle Photovoltaik-Anlagen bis zu 750 Kilowatt Leistung - also auch für das geplante Sonnenkraftwerk im Interkommunalen Gewerbepark Salzbödetal.
"Jeder Investor kann jetzt aufatmen, die
garantierte Einspeisevergütung bleibt erhalten", so Fatih Erden, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Bergland-Energie. Ohne diese Förderung hätten die Betreiber der kleinen Solarparks künftig ihren produzierten Strom an der Strombörse verkaufen müssen.
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