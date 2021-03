Härtetest für den Hochwasserschutz an der Salzböde

Kein See und keine neue Freizeit-Attraktion: Drei Tage lang ist das Wasser der Salzböde am Hochwasser-Rückhaltebecken in Weidenhausen angestaut worden - am 24. März wird es wieder abgelassen. Foto: Michael Tietz

Ortsbesichtigung der neuen Seenplatte an der Salzböde bei Weidenhausen: die Bürgermeister Peter Kremer (von rechts) und Georg Gaul, Julia Scheerer (Betriebsleiterin), Timo Bernhardt (Stauwärter), Tobias Schwamborn (stellvertretender Betriebsleiter), Erich Koch (Beigeordneter Bad Endbach), Markus Wege (Ortsvorsteher Weidenhausen) und Heinz Müller (Bauleiter des Beckens). Foto: Michael Tietz

Um den Ernstfall zu testen, lässt der Gewässerverband Salzbödetal das Hochwasser-Rückhaltebecken in Weidenhausen mit 81 000 Kubikmetern füllen. Foto: Michael Tietz

"Alle Schotten dicht" gilt beim Probestau nicht: Aus Naturschutzgründen fließt eine Mindestmenge Wasser weiterhin durch das Stauwerk in die Salzböde. Foto: Michael Tietz

Das Probestauziel von 262,55 Metern über Meeresspiegel ist am Freitagnachmittag fast erreicht. Foto: Michael Tietz

