"Heimat shoppen" kommt in Gladenbach gut an

18 000 Papiertüten mit dem Logo des "Heimat shoppen" hat die IHK Lahn-Dill drucken lassen. Das kommt bei den Kunden gut an, wie Rainer Schmidt feststellt.

GLADENBACH - Allein im vergangenen Jahr ist der Umsatz beim Onlinehandel um 23 Prozent gestiegen. So schön der schnelle Einkauf per Mausklick auch sein mag, trifft er nicht nur die Händler vor Ort, die mit Umsatzeinbußen zu kämpfen haben, sondern letztlich auch die Kunden selbst. Deswegen hat die Industrie- und Handelskammer vor einigen Jahren die Initiative "Heimat shoppen" ins Leben gerufen, an der sich am Wochenende erstmals auch der Gladenbacher Gewerbeverein beteiligt hat.

Viele Geschäfte lockten mit Angeboten und Aktionen und bescherten ihren Kunden so ein Einkaufserlebnis, wie es das Internet dies nicht könnte. Genau das unterscheide den Handel vor Ort von den großen Online-Händlern und Kaufhausketten, sagt Rainer Schmidt, Vorsitzender des Gewerbevereins. "Wir haben ein Gesicht. Wir kümmern uns um die Anliegen der Kunden. Und unsere Mitarbeiter bieten Service und individuelle Lösungen." All das könnten die unpersönlichen Handelsketten und Online-Kaufhäuser nicht bieten.

Nur ein Beispiel aus seinem eigenen Schuhhaus: Gerade bei Kinderfüßen sei es unheimlich wichtig, die richtige Größe zu kennen und die passenden Schuhe auszuwählen, die die kleinen Füße nicht einengte. Beim Händler vor Ort können die Füße der Kleinen vermessen und die passenden Schuhe ausgesucht werden. Oder das Beispiel Apotheke: Hier werden nicht nur Medikamente verkauft, sondern zum Beispiel auch Serviceleistungen wie Blutdruck- oder Blutzuckermessungen durchgeführt. Wer dem Einkauf vor Ort den Rücken kehrt, der dürfe sich nicht wundern, wenn es diesen Service irgendwann nicht mehr gebe. Zumindest was die Kundenzahlen betrifft, konnten sich die Gladenbacher Geschäftsleute am Wochenende nicht beklagen. "Wir hatten ungewöhnliche viele Leute, die Käseplatten bestellt haben", bilanzierte etwa Lutz Schmidt.

Spendenaktion kommt

bei den Kunden gut an

Erfreulich war aber nicht nur der Kundenstrom in die Geschäfte, sondern auch deren Bereitschaft, die Spendenaktion vieler Händler zugunsten der Flutopfer zu unterstützen. Dabei hätten viele Kunden den Betrag, den die Händler von sich aus vom Preis der verkauften Ware gespendet haben, noch einmal um eine eigene Beigabe aufgestockt, freute sich Rainer Schmidt.