Heimatverein bietet neue Seherlebnisse im Regionalmuseum

Der Heimatverein Weidenhausen hat im Regionalmuseum zwei Ausstellungsbereiche neu konzipiert. Für die Geschichte der Töpferei Ludwig und Pfeifer - der Betrieb war von 1949 bis 1975 in der Römershäuser Straße in Weidenhausen angesiedelt - ist ein kompletter Raum eingerichtet worden. Dort können nun einige der kunstgewerblichen Tonwaren sowie auch große Informationstafeln in Augenschein genommen werden. 1993 übernahm das Freilichtmuseum Hessenpark in Neu-Anspach die Werkstatteinrichtung der Töpferei.

Der "Plattschwätzkasde" befindet sich nun auf der Empore des Museums. "Die Hinterländer Dialekte werden immer weniger gesprochen und sind vom Aussterben bedroht", erklärt Jochen Becker. Auf Initiative des Vereins "Dialekt im Hinterland" sind deshalb 12 Mundart-CDs aufgenommen worden. Mit dem "Plattschwätzkasde" - ein weiterer steht im Hinterlandmuseum Schloss Biedenkopf - können die heimischen Dialekte auf spielerische Art und Weise mit Ohr und Auge erfasst werden.