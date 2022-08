3 min

"Herbstlich, herzlich, Gladenbach": Herbstmarkt und Weinfest

Schlendern, schlemmen und shoppen ist am 3. September in der Innenstadt angesagt. Händler und Vereine bauen ihre Stände auf dem Marktplatz auf. Was alles geplant ist.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach