Hinterländer Jugendliche schwingen in den Ferien die Pompfen

Die Trendsportart Jugger, bei der unter anderem Pompfen (gepolsterte Stäbe) zum Einsatz kommen, steht bei einer fünftägigen Aktion für Jugendliche in den Herbstferien im Mittelpunkt. Dabei wollen die Teilnehmer die Spielgeräte auch selber anfertige.

Bad Endbach/Gladenbach/ Lohra. Die Pompfen schwingen, Baumkronen erklimmen, quer durch Deutschland reisen oder einfach nur Luftsprünge machen? Die Herbstferien bieten für Jugendliche aus Bad Endbach, Gladenbach und Lohra viel Abwechslung.

Seit zehn Jahren gibt es die interkommunale Jugendarbeit - und damit auch stets reichlich Spaß, Action und Abenteuer für junge Leute in der schulfreien Zeit. Die Angebote organisiert der Marburger Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit (bsj).

In den Herbstferien stehen sieben Aktionen an, Anmeldungen sind online bis zum 27. September möglich. Für Gladenbacher Kinder gibt es außer der Reihe noch eine Spielwoche. Für alle Unternehmungen gilt: Sie finden wegen der Corona-Pandemie nur für Kleingruppen statt. Die von Bund und Land vorgegebenen Hygieneregeln werden strikt eingehalten. "Wir gehen kein Risiko ein", betont Karl Nickel, Stadtjugendpfleger in Gladenbach.

W Roadtrip: "Der Weg ist das Ziel" lautet vom 4. bis 9. Oktober das Motto für die 14- bis 18-Jährigen. Sie machen sich mit zwei Kleinbussen auf zu einem sechstägigen Roadtrip durch Deutschland. "Wohin es genau geht, bestimmen die Jugendlichen selbst", erklärt Nickel. Die Gruppe entscheidet unterwegs, welche Bundesländer sie ansteuert, wo sie übernachtet und wie sie sich verpflegt. "Das wird bestimmt ein tolles Abenteuer", so der Stadtjugendpfleger. Wer mitfahren will, muss 50 Euro bezahlen.

W Trampolin: Am 6. Oktober geht es in den größten Trampolinpark in Mittelhessen. Im "Jump'n Fly" in Linden stehen auf mehr als 2000 Quadratmetern zehn Sprung-Attraktionen zur Auswahl. Eine Stunde lang können sich die 11- bis 18-Jährigen dort austoben. Der Ausflug kostet 15 Euro.

W Kreativ-Freizeit: Dieses Angebot vom 7. bis 9. Oktober (mit Übernachtung) richtet sich nur an Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren. Geplant sind ein Fotoshooting in der Natur, bei dem sich die Teilnehmerinnen auf die Suche nach verlorenen Orten ("lost places") im Landkreis machen wollen. Außerdem werden T-Shirts und Turnbeutel mit Textilfarben und Folien designt, bedruckt oder bemalt. Die Mädchen können aber auch eigene Ideen für kreative Aktionen umsetzen. Die freie Zeit zum Chillen kommt ebenfalls nicht zu kurz. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro.

W Klettern: Der Kletterwald in Marburg ist das Ausflugsziel am 7. Oktober. Die Jugendlichen (11 bis 17 Jahre) erklimmen Baumkronen bis zu zwölf Meter Höhe und rutschen an Ziplines. Es gibt Parcours für Einsteiger und Fortgeschrittene. Wer klettern will, zahlt 15 Euro.

W Graffiti-Workshop: "Spray, Grill and Chill" ist am 9. Oktober von 16 bis 21 Uhr im Jugendraum in Lohra-Damm angesagt. Mitmachen können alle 11- bis 18-Jährigen, der Teilnahmebetrag von fünf Euro wird vor Ort bezahlt. Gemütlich ein kühles Getränk genießen, Musik hören und mit Sprühdosen eigene Motive auf eine Leinwand sprayen - so sieht das Programm aus. Am Abend schmeißt die Gruppe den Grill an und genießt das Lagerfeuer.

W Jugger: Um diese Trendsportart dreht es sich vom 12. bis 16. Oktober (Montag bis Freitag) jeweils von 9 bis 16 Uhr im und am Jugendhaus Hartenrod. Das Angebot richtet sich an sportbegeisterte Jugendliche im Alter von 11 bis 18 Jahren, der Workshop kostet 25 Euro.

Bei Jugger werden Elemente aus Fechten und Stockkampf mit Teamsportarten wie American Football und Rugby zu einem technisch anspruchsvollen und schnellen Spiel vereint. Dabei kommen unter anderem gepolsterte Stäbe (Pompfen) zum Einsatz, mit denen die Spieler ihre Gegner abschlagen können. Die Jugendlichen wollen während der Woche ihre eigenen Pompfen bauen und dann im Spiel testen. "Wir wollen Jugger in unserem Angebot etablieren und vielleicht sogar regelmäßig Turniere im Kreis austragen", erklärt Karl Nickel.

W Mountainbike-Freizeit: Das Dahner Felsenland im Pfälzer Wald wollen die Mountainbike-Fans vom 14. bis 17. Oktober erkunden. Mehrere Trails stehen für die 10- bis 18-Jährigen zur Auswahl. Außerdem bleibt nach den Touren noch reichlich Zeit für Bikespiele und die eine oder andere Runde Kubb. Für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung werden 120 Euro fällig.

W Spielwoche: Spiel und Spaß rund um den Wilden Westen gibt es vom 5. bis 9. Oktober jeweils von 10 bis 14 Uhr an der Schutzhütte in Erdhausen. Mitmachen können alle Kinder aus Gladenbach im Alter von 4 bis 13 Jahren. Die Anmeldefrist endet bereits am Samstag, 5. September. Die Kosten liegen bei 25 Euro.