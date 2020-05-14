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Donnerstag, 14.05.2020 - 09:00
4 min

Hinterländer Wirten reichen Lockerungen nicht

Auch in der heimischen Region dürfen ab Freitag wieder die Gaststätten öffnen. Doch vielen Gastronomen sind die behördlichen Auflagen zu hoch

Von Hartmut Bünger, Regina Tauer, Mark Adel und Markus Engelhardt
1,50 Meter Abstand: Das ist in Björn Meiers Kneipe "Zur alten Post" in Breidenbach kaum möglich. Er lässt deshalb seine Wirtschaft weiterhin geschlossen. Foto: Mark Adel

1,50 Meter Abstand: Das ist in Björn Meiers Kneipe "Zur alten Post" in Breidenbach kaum möglich. Er lässt deshalb seine Wirtschaft weiterhin geschlossen. Foto: Mark Adel

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Fotos
1,50 Meter Abstand: Das ist in Björn Meiers Kneipe "Zur alten Post" in Breidenbach kaum möglich. Er lässt deshalb seine Wirtschaft weiterhin geschlossen. Foto: Mark Adel

1,50 Meter Abstand: Das ist in Björn Meiers Kneipe "Zur alten Post" in Breidenbach kaum möglich. Er lässt deshalb seine Wirtschaft weiterhin geschlossen. Foto: Mark Adel

Dirk Wetzlar in der "Schlossterrasse": In der Gaststätte laufen aktuell ohnehin geplante Sanierungsarbeiten. Die Auflagen hält er für zu hoch, um das Restaurant zu öffnen. Foto: Mark Adel

Dirk Wetzlar in der "Schlossterrasse": In der Gaststätte laufen aktuell ohnehin geplante Sanierungsarbeiten. Die Auflagen hält er für zu hoch, um das Restaurant zu öffnen. Foto: Mark Adel

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