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Dienstag, 21.04.2020 - 11:00
3 min

Hobbygärtner lassen Weidenhausen aufblühen

In Weidenhausen soll es wieder mehr summen. Deshalb startet Ortsvorsteher und Imker Markus Wege eine Aktion. Er stellt allen interessierten Hobbygärtnern kostenlos Saatgut zur Verfügung, mit dem sie kleinere Blühflächen anlegen können.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Markus Wege legt in seinem Garten kleinere Blühflächen an: Das passende Saatgut dafür stellt der Ortsvorsteher von Weidenhausen allen interessierten Bürgern in kleinen Mengen kostenlos zur Verfügung. Foto: Michael Tietz

Markus Wege legt in seinem Garten kleinere Blühflächen an: Das passende Saatgut dafür stellt der Ortsvorsteher von Weidenhausen allen interessierten Bürgern in kleinen Mengen kostenlos zur Verfügung. Foto: Michael Tietz

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
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