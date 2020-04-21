Hobbygärtner lassen Weidenhausen aufblühen

Markus Wege legt in seinem Garten kleinere Blühflächen an: Das passende Saatgut dafür stellt der Ortsvorsteher von Weidenhausen allen interessierten Bürgern in kleinen Mengen kostenlos zur Verfügung. Foto: Michael Tietz
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