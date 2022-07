Hunderte Kubikmeter Erde für Gladenbacher Dirtpark

Hügel für Hügel, Kurve für Kurve formt Bikeparkbauer Mike Plümacher mit dem Bagger die neue Sportanlage, auf der künftig Mountainbikefans trainieren können. (Foto: Michael Tietz)

GLADENBACH - Regenwolken ziehen über die Baustelle. Wenige Augenblicke später tröpfelt es auch schon. So mancher Bauherr würde sich in dieser Situation die Haare raufen und das Wetter verfluchen. Nicht so Mike Plümacher. Zufrieden schaut der Streckendesigner für Mountainbike-Anlagen gen Himmel und merkt mit einem wohlwollenden Kopfnicken an: "Das passt jetzt gut." Denn beim Bau des Dirtparks in Gladenbach ist eine leichte Dusche von oben willkommen.

Das Projekt nahm vor gut viereinhalb Jahren seinen Lauf. Damals machten einige radsportbegeisterte Jugendliche aus der Stadt ihren Wunsch nach einem Trainingsgelände für Mountainbiker öffentlich. Dieses Thema griff kurze Zeit später auch die Politik auf. Die SPD forderte mit einem Antrag in der Stadtverordnetenversammlung eine "sinnvolle und konfliktfreie Möglichkeit der Freizeitgestaltung" für die jungen Sportler.

Zu dieser Zeit sausten regelmäßig Jugendliche mit ihren Rädern durch die Innenstadt, sprangen über Treppen und Bänke oder bauten sich im Wald kleine Sprungschanzen. Der Ärger mit Passanten und Grundstücksbesitzern blieb nicht aus. Deshalb sprach sich die Gladenbacher Politik mit großer Mehrheit dafür aus, einen kleinen Dirtpark zu bauen. Auf diesem Gelände mit aus Erde geformten Sprüngen, Steilwandkurven und Bodenwellen können die jungen Mountainbikefans dann nach Herzenslust und vor allem legal ihrem Hobby nachgehen.

Lange Suche nach geeignetem städtischen Grundstück

Zeitaufwendig gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten städtischen Grundstück. Als mögliche Standorte wurden zunächst das Gewerbegebiet "Im tiefen Graben", eine Fläche im Klotzwald in der Nähe des Schulsportfeldes, die Ballonwiese unterhalb des Reitplatzes und auch die Freizeit- und Bildungsstätte des Vereins "bsj" in Weidenhausen diskutiert.

Die Wahl fiel schließlich auf den Parkplatz am Sportzentrum im Norden der Kernstadt. Dieses Areal könnte die dort seit 2019 ansässige Firma Stolz Mould Service eigentlich als Erweiterungsfläche nutzen. "Sie verzichtet aber zugunsten unseres Dirtparks nun 15 Jahre lang auf ihr Ankaufsrecht, dafür sind wir sehr dankbar", lobt Bürgermeister Peter Kremer (parteilos).

Einige kleinere Hindernisse musste die Stadt noch aus dem Weg räumen, bis schließlich Ende 2020 die Baugenehmigung für die neue Sportanlage vorlag. Ein zügiger Baustart zeichnete sich allerdings nicht ab. Das hatte zwei Gründe. Die Stadt besserte ihren Förderantrag beim Verein Lahn-Dill-Bergland nach und erhielt schließlich im November 2021 die Zusage. Bei kalkulierten Gesamtkosten von 51 290 Euro, von denen 43 101 Euro zuwendungsfähig sind, erhält Gladenbach 32 326 Euro (75 Prozent) aus dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum.

Hinzu kam, dass die Bikepark-Bauer schon seit Längerem ausgebucht sind. "Der Streckenbau boomt", erklärt Mike Plümacher. Er ist im Auftrag der Firma Turbomatik nun in Gladenbach im Einsatz und bringt die Anlage mit Bagger und Planierraupe in Form. Dass die Arbeiten am Sportzentrum jetzt stattfinden, ist dem Zufall geschuldet. In einem anderen Ort konnte das Unternehmen seine Baustelle noch nicht einrichten. Deshalb rückte das Gladenbacher Projekt im Zeitplan vor.

Ehemaliger Profi-Mountainbiker baut Strecke

Mike Plümacher kennt durch seine Erfahrungen auf dem Rad und auf dem Bagger genau die Anforderungen an einen solchen Dirtpark. Der Frankenberger blickt auf eine zehnjährige Profikarriere im internationalen Mountainbike-Business zurück und entwickelt seitdem selbst mit seiner Firma (MTB Streckenbau) Freizeit- und Wettkampfanlagen. "Ganz wichtig sind die Abstände zwischen den Sprüngen, die Radien der Absprünge und die Länge der Sprünge - du musst eine gute Mischung für Anfänger und semiprofessionelle Fahrer finden, schließlich sollen hier alle ihren Spaß haben", erklärt Mike Plümacher. Für ihn stand schnell fest, dass er die Pläne für den Gladenbacher Dirtpark leicht ändern muss. "Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, verzichten wir auf den dritten Sprung. Ich hätte hier auch drei Sprünge bauen können, die hätten dann aber keinem Spaß gemacht", erklärt der Mountainbike-Experte.

Viel Erde muss er in diesen Tagen bewegen. Vom fünf Meter hohen Starthügel aus wird die Strecke aufgebaut. Danach türmt Mike Plümacher die Hügel für die Sprünge auf. Drei sogenannte Dirtlines mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden führen über die Schanzen.

In der vorderen Ecke der Anlage entsteht der separate Pumptrack. Dieser ist mit zwei Steilkurven und einigen Bodenwellen ausgestattet. Die Biker versuchen hier, Geschwindigkeit allein durch Gewichtsverlagerung sowie dynamisches Drücken und Ziehen am Rad aufzubauen und den Rundkurs ohne Pedaleinsatz zu meistern. "Das ist richtig anstrengend und eignet sich sehr gut fürs Ausdauertraining", erklärt Mike Plümacher. Der Pumptrack ist auch für die Jüngsten geeignet, sie können hier schon mit dem Laufrad üben. Nebenan entsteht eine große Naturtribüne, von der interessierte Zuschauer und Radsportler einen guten Blick auf die Anlage haben.

Sportler sollen selbst zur Schippe greifen

Zwischen sechs und zehn Tagen ist der Streckendesigner in der Regel mit den Arbeiten an einem solchen Dirtpark beschäftigt. "Es sollte zwischendurch auch mal regnen", erklärt Mike Plümacher. Denn nur so könne die staubige Erde gut verfestigt werden. Läuft alles nach Plan, dürfte die Gladenbacher Sportanlage Ende der nächsten Woche fertig sein. Dann muss sie auf alle Fälle noch mindestens zwei Wochen lang ruhen. Die Stadt plant die offizielle Eröffnung für den 29. Juli.

"Die Anlage lebt von den Sportlern. Alle künftigen Nutzer sollten deshalb auch selbst mal die Schippe in die Hand nehmen und sie pflegen", sagt Mike Plümacher. Genau das ist für Gladenbach fest eingeplant. Hier bildet sich unter der Regie des Stadtjugendpflegers eine Gruppe von Jugendlichen, die dann die Schlüssel für den eingezäunten und mit einem Eingangstor versehenen Dirtpark bekommt.

"Das wird ein schöner Platz, die Jugendlichen werden hier bestimmt ihren Spaß haben. Ich freue mich schon auf die Eröffnungsfeier", sagt Bürgermeister Peter Kremer.