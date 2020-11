"Hydroflex" unterstützt 60 Kinder in Vietnam

Das Gladenbacher Unternehmen "Hydroflex" ist nun Partner der Hilfsorganisation "World Vision" und hat die Patenschaft für 60 Kinder in Vietnam übernommen. Foto: Le Thiem Xuan/World Vision

GLADENBACH-WEIDENHAUSEN - Etwas zurückgeben und die Entwicklung fördern in einem Land, von dem man selbst profitiert - aus diesem Antrieb heraus haben die Unternehmerbrüder Edward und Terry Becker beschlossen, sich mit einem geeigneten Partner in Vietnam sozial zu engagieren. Diesen Partner fanden die Gründer des Gladenbacher Unternehmens "Hydroflex", einem Anbieter und Hersteller von Reinraum-Reinigungssystemen, in der Kinderhilfsorganisation "World Vision", die in Vietnam Entwicklungsprojekte plant und leitet.

Schwierige Lebensumstände vor Ort kennengelernt

"Wir haben eine wichtige Produktionsstätte in Vietnam und besuchen diese regelmäßig", erklärt Edward Becker. "Die Freundlichkeit und Herzlichkeit der Menschen dort haben uns von Beginn an ebenso fasziniert wie das gesamte Land", schwärmt er, verweist aber gleichzeitig auf die schwierigen Lebensumstände in dem Land.

"Gerade für die Kinder, die ihre Zukunft noch vor sich haben, können wir viel erreichen. Viele Mädchen und Jungen wachsen in großer Armut und unter schlechten hygienischen Bedingungen, ohne Kindergarten oder Schulbildung auf. Es ist uns eine Herzensangelegenheit hier zu helfen."

Der Wunsch, wirksame und transparente Hilfe zur Selbsthilfe in Vietnam zu leisten, brachte die beiden Unternehmer mit World Vision Deutschland zusammen. "Wir wollen sehen und erleben, wo und wie unsere Hilfsprojekte einen Unterschied machen", so Terry Becker. Das Kinderhilfswerk ist bekannt für seinen verantwortungsvollen und transparenten Umgang mit den Spenden und gibt viele Einblicke in die Erfolge seiner Projekte.

Ob durch Briefkontakt oder den Besuch vor Ort, "World Vision" bietet einen persönlichen Kontakt zu den geförderten Menschen und Projekten. Das überzeugte auch Edward und Terry Becker.

Mit Patenschaften für 60 Kinder im Alter zwischen drei und 16 Jahren investiert die "Hydroflex Group" ab sofort in bessere Lebensbedingungen und die Zukunft der Kinder und deren Familien. Für eine hochwertige Bildung, sauberes Trinkwasser, eine gute medizinische Versorgung und eine bessere Lebensqualität.