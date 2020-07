Im Frühjahr rollt der Ball wieder in Sinkershausen

Das mobile Bewässerungssystem ist auf dem neu eingesäten Rasenplatz in Sinkershausen im Dauereinsatz: Bürgermeister Peter Kremer (von rechts), SSV-Vorsitzender Hermann Koch, Markus Schneider von der Firma Hinterlang und Herbert Scheld vom SSV Allna-Ohetal sind zufrieden mit dem Stand der Arbeiten. Foto: Michael Tietz

Der Rasen auf dem neuen Sportgelände in Sinkershausen kann nun in Ruhe wachsen. Ausbesserungsarbeiten an der Spielfläche sind noch geplant, im Frühjahr 2021 soll hier der Ball das erste Mal rollen. Foto: Michael Tietz