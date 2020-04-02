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Gladenbach

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Donnerstag, 02.04.2020 - 12:00
3 min

Im Gladenbacher Rathaus laufen die Telefone heiß

Für den Publikumsverkehr ist das Gladenbacher Rathaus seit dem 16. März geschlossen. Seitdem häufen sich die Anrufe von Bürgern. Die muss das Team der Stadtverwaltung derzeit mit halber Mannschaft bearbeiten.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Das Gladenbacher Rathaus ist seit dem 16. März für den Publikumsverkehr geschlossen. Verwaltung und Bauhof arbeiten seitdem nur mit halber Mannschaft. Archivfoto: Benedikt Bernshausen

Das Gladenbacher Rathaus ist seit dem 16. März für den Publikumsverkehr geschlossen. Verwaltung und Bauhof arbeiten seitdem nur mit halber Mannschaft. Archivfoto: Benedikt Bernshausen

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Fotos
Das Gladenbacher Rathaus ist seit dem 16. März für den Publikumsverkehr geschlossen. Verwaltung und Bauhof arbeiten seitdem nur mit halber Mannschaft. Archivfoto: Benedikt Bernshausen

Das Gladenbacher Rathaus ist seit dem 16. März für den Publikumsverkehr geschlossen. Verwaltung und Bauhof arbeiten seitdem nur mit halber Mannschaft. Archivfoto: Benedikt Bernshausen

Im Gladenbacher Rathaus laufen die Telefone heiß: Viele Bürger wollen Auskünfte von der Bauverwaltung und dem Ordnungsamt haben. Foto: Marc Müller/dpa

Im Gladenbacher Rathaus laufen die Telefone heiß: Viele Bürger wollen Auskünfte von der Bauverwaltung und dem Ordnungsamt haben. Foto: Marc Müller/dpa

Das Gladenbacher Bauamt erhält derzeit viele Anrufe von Bürgern, die Fragen zu Bauangelegenheiten haben. Foto: Jens Wolf/dpa

Das Gladenbacher Bauamt erhält derzeit viele Anrufe von Bürgern, die Fragen zu Bauangelegenheiten haben. Foto: Jens Wolf/dpa

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BÜRGERSPRECHSTUNDEN FALLEN AUS

Weil das Gladenbacher Rathaus derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen ist, fallen die dort von mehreren Institutionen bisher angebotenen Bürgersprechstunden bis auf Weiteres aus. Dies betrifft die Sprechstunden des Betreuungsvereins, des Amtsgerichts, des Ortsgerichts Gladenbach I, der Sozialberatung für Zugewanderte (SfZ) und der Ehrenamtslotsin.

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