Donnerstag, 02.04.2020 - 12:00
3 min
Im Gladenbacher Rathaus laufen die Telefone heiß
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
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BÜRGERSPRECHSTUNDEN FALLEN AUS
Weil das Gladenbacher Rathaus derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen ist, fallen die dort von mehreren Institutionen bisher angebotenen Bürgersprechstunden bis auf Weiteres aus. Dies betrifft die Sprechstunden des Betreuungsvereins, des Amtsgerichts, des Ortsgerichts Gladenbach I, der Sozialberatung für Zugewanderte (SfZ) und der Ehrenamtslotsin.
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