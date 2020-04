In den Schulen in Marburg-Biedenkopf wird trotz Corona gebaut

In der Gesamtschule in Heskem wird ein naturwissenschaftlicher Fachraum neu ausgestattet. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gladenbach/Bad Endbach (red). Auch in Zeiten des Coronavirus finden die Bauarbeiten an den Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf bisher ohne starke Einschränkungen weiter statt. Das teilte die Pressestelle des Kreises am Freitagnachmittag mit. Da wegen der aktuellen Aussetzung der Schulpflicht kein regulärer Unterricht stattfindet, konnte der Kreis als Schulträger außerdem einige Baumaßnahmen zum Teil schon vorziehen, die eigentlich erst für Ferienzeiten geplant waren.

Für die Waldschule Neustadt betrifft das beispielsweise die Abdichtung von defekten Dachrinnen. Eine grundlegende Dachsanierung findet dann in den Sommerferien statt. Auch die Grundschule Bottenhorn profitiert von einer vorgezogenen Dachsanierung des Schulgebäudes. Bei der Gesamtschule in Gladenbach stehen ebenfalls früher als geplant Sanierungsarbeiten am Dach der Großsporthalle an. In der Gesamtschule in Heskem wird außerdem ein naturwissenschaftlicher Fachraum neu ausgestattet.

"Firmen, die Aufträge in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen oder Arztpraxen wegen des Coronavirus momentan nicht ausführen können, haben außerdem mehr Kapazitäten für kurzfristige, kleinere Baumaßnahmen. Daher hat der Kreis in den vergangenen Wochen auch verstärkt Anstrich-, Fliesen- und kleinere Reparaturarbeiten ausführen lassen", heißt es seitens der Pressestelle.

Auch laufende Arbeiten an größeren Baustellen wie umfassende Sanierungs-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen würden bisher trotz des Coronavirus ohne starke Einschränkungen weitergehen.