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Samstag, 01.08.2020 - 06:00
2 min

In Diedenshausen gilt nun Tempo 30

Ortsbeirat in dem Gladenbacher Stadtteil begrüßt die lange geforderte Geschwindigkeitsreduzierung. Jetzt gibt es mehr Schutz für Kinder auf dem Weg zu Bushaltestelle und Spielplatz.

Von Peter Piplies
Daumen hoch für die neuen Tempo-30-Schilder in Diedenshausen: Schriftführer Kai Schmidt (links), Ortsvorsteher Bernd Schmidt (rechts) und sein Stellvertreter Karlheinz Kuhl freuen sich über deutliche Fortschritte in Richtung mehr Verkehrssicherheit für Fußgänger in dem Gladenbacher Stadtteil. Foto: Peter Piplies

Daumen hoch für die neuen Tempo-30-Schilder in Diedenshausen: Schriftführer Kai Schmidt (links), Ortsvorsteher Bernd Schmidt (rechts) und sein Stellvertreter Karlheinz Kuhl freuen sich über deutliche Fortschritte in Richtung mehr Verkehrssicherheit für Fußgänger in dem Gladenbacher Stadtteil. Foto: Peter Piplies

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