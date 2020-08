In Diedenshausen gilt nun Tempo 30

Daumen hoch für die neuen Tempo-30-Schilder in Diedenshausen: Schriftführer Kai Schmidt (links), Ortsvorsteher Bernd Schmidt (rechts) und sein Stellvertreter Karlheinz Kuhl freuen sich über deutliche Fortschritte in Richtung mehr Verkehrssicherheit für Fußgänger in dem Gladenbacher Stadtteil. Foto: Peter Piplies