In Gladenbach fehlen 48 Kita-Plätze

Daumen hoch für den parteiübergreifenden Aktionsplan zum Thema Kinderbetreuung in Gladenbach. Edmund Zimmermann (v.l., Grüne), Bürgermeister Peter Kremer (parteilos), Hans-Hermann Ullrich (CDU) und Robby Jahnke (SPD) schauen sich in Runzhausen die Übergangslösung Mietcontainer und Dorfgemeinschaftshaus an, die nach dem Willen aller Fraktionen für weitere drei Jahre als Notlösung fungieren sollen, bis Neubauten und Umbauten in der Kernstadt realisiert sind. Foto: Peter Piplies