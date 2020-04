In Gladenbach gibt's jetzt Hilfe rund um die Einkommensteuer

Frank J. Washington nimmt sich in der neuen VLH-Beratungsstelle der Fragen seiner Kunden an. Foto: Sascha Valentin

GLADENBACH (sval). Fragen rund um die Einkommensteuer beantwortet Frank J. Washington. In der Gladenbacher Marktstraße 38 hat er eine Beratungsstelle der Vereinigten Lohnsteuerhilfe (VLH) eröffnet.

Egal ob Arbeitnehmer oder Studenten, Beamte oder Vermieter sowie Rentner und Pensionäre - Washington nimmt sich der Probleme seiner Kunden kompetent an. Er erstellt die Einkommensteuererklärung für die Mitglieder der VLH und schickt sie an das zuständige Finanzamt, beantragt Förderungen und Zulagen, berät zu den steuerlichen Aspekten von Riester-Bonus und Wohn-Riester, stellt Freistellungsanträge für die Kapitalertragssteuer und prüft später den Steuerbescheid des Finanzamts auf dessen Richtigkeit.

"Als persönlicher Ansprechpartner stehe ich den Mitgliedern der VLH ganzjährig und ohne Zusatzkosten zur Verfügung", betont der Beratungsstellenleiter. Für die VLH-Mitglieder fällt dafür nur der jährliche Mitgliedsbeitrag an, der sich nach der Höhe ihrer Einnahmen richtet.

Seine Beratung bietet Frank J. Washington übrigens auch während der Corona-Pandemie an: Zum Beispiel per Mail an frank.washington@vlh.de, telefonisch oder sogar via Video-Konferenz. "Nach der Corona-Krise können Sie mich dann auch gerne in der Beratungsstelle in der Marktstraße 38 besuchen", freut sich Washington. Diese ist montags bis freitags nach vorheriger Terminvereinbarung sowie samstags von 9 bis 13 Uhr besetzt.