In Gladenbach von Lkw überfahren: 25-Jähriger lebensgefährlich verletzt

In Gladenbach ist am Montagmorgen ein 25-Jähriger von einem Lkw überfahren und lebensgefährlich verletzt worden. Archivfoto: dpa

GLADENBACH - Am Montag gegen 8.05 Uhr geriet in Gladenbach ein 25 Jahre alter Mann unter einen Lastwagen und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Unfall passierte in Höhe des Anwesens Marburger Straße 26, an der Bushaltestelle Vorgartenstraße. Der beteiligte Lastwagen, ein mit Gerüstteilen beladener Zwölftonner war laut Polizei von Gladenbach in Richtung Marburg unterwegs. Als der 48 Jahre alte Lastwagenfahrer die Bushaltestelle passierte, stürzte oder fiel der 25-Jährige aus bislang unbekannten Gründen seitlich gegen den Lastwagen, geriet zwischen die Achsen und wurde letztlich von den Hinterrädern überrollt.

Nach notärztlicher Erstversorgung transportierte ein Rettungswagen den Schwerverletzten ins Krankenhaus.

Der genaue Unfallhergang steht nicht fest. Die Polizei zog auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg-Biedenkopf einen Sachverständigen hinzu.

Die Polizei Biedenkopf bittet um Mithilfe und sucht dringend nach weiteren Zeugen. Die Polizei fragt:

Wie genau passierte der Unfall? Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben machen zur Fahrweise des Lastwagens oder zum Verhalten des Fußgängers? Der in Gladenbach wohnende Mann pakistanischer Herkunft trug eine braune Lederjacke, eine schwarze Trainingshose und weiße Turnschuhe. Hinweise gehen an die Polizei Biedenkopf unter der Nummer (06461) 9295-0.