Investor beantragt sechs Windräder im Grenzgebiet

Die Gutachten sind erstellt und die Windmessungen erfolgt: Nun will das Unternehmen Pure New Energy (PNE) aus Cuxhaven die Baugenehmigung für sechs Windräder an der Gemarkungsgrenze von Gladenbach und Dautphetal beim Regierungspräsidium beantragen.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach