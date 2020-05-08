Freitag, 08.05.2020 - 11:00
3 min
Investor beantragt sechs Windräder im Grenzgebiet
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
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WINDRAD GE 5.5-158
Sechs Windräder vom Typ GE 5.5-158 will die Pure New Energy AG nahe der Gemarkungsgrenze von Gladenbach und Dautphetal errichten. Produziert werden die Anlagen von GE Renewable Energy aus dem niedersächsischen Salzbergen, einem Tochterunternehmen des US-Konzerns General Electric
Das Windrad verfügt bei einem Rotordurchmesser von 158 Metern über eine Nennleistung von 5,5 MegawattDie Nabenhöhe beträgt 160 Meter, die Gesamthöhe 240 Meter
Mit dem jährlich erzeugten Strom der sechs Windenergieanlagen könnten rund 23 000 Haushalte versorgt werden.
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