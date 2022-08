Jugendwehr Gladenbach besteht seit 50 Jahren

Hoch konzentriert bei der Arbeit: Die Gladenbacher Jugendfeuerwehr besteht seit 50 Jahren. Eine Großübung der Nachwuchsabteilung ist Bestandteil des Tags der offenen Tür. Archivfoto: Michael Tietz

GLADENBACH - Nach einer zweijährigen Unterbrechung lädt die Feuerwehr der Gladenbacher Kernstadt wieder zum Tag der offenen Tür und feiert zudem das 50-jährige Bestehen ihrer Jugendfeuerwehr. Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. August, öffnen die Brandschützer für alle Interessierten ihre Tore zum Stützpunkt in der Industriestraße 2. Los geht's am Samstag mit Tanz und Livemusik: Es spielt die Band "Toolboxx". Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 19 Uhr. Am Sonntag um 10 Uhr beginnt der "Tag der Gladenbacher Jugendfeuerwehr" mit einer Großübung der Jugendfeuerwehrabteilungen. Danach, um 12 Uhr, folgt eine Feier zum 50-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr mit Grußworten und Ehrungen. Für Musik und Unterhaltung sorgt dabei der Spielmannszug Gladenbach. Für den Nachmittag sind Mitmachaktionen, Vorführungen, eine Fahrzeugschau und mehr geplant.