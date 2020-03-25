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Mittwoch, 25.03.2020 - 15:00
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Kandidaten begrüßen Verschiebung der Bürgermeisterwahl

Frühestens in sieben Monaten darf die Bürgermeisterwahl in Gladenbach stattfinden. Die drei Kandidaten begrüßen die Entscheidung des Landtags, dass alle geplanten Bürgermeisterwahlen in Hessen bis Ende Oktober ausgesetzt sind.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Ein solches Bild mit Schutzhandschuhen und Desinfektionsmitteln im Wahllokal wird es in Gladenbach erst einmal nicht geben. Die für den 26. April angesetzte Bürgermeisterwahl ist verschoben und kann frühestens am 1. November stattfinden. Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein solches Bild mit Schutzhandschuhen und Desinfektionsmitteln im Wahllokal wird es in Gladenbach erst einmal nicht geben. Die für den 26. April angesetzte Bürgermeisterwahl ist verschoben und kann frühestens am 1. November stattfinden. Foto: Daniel Karmann/dpa

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Ein solches Bild mit Schutzhandschuhen und Desinfektionsmitteln im Wahllokal wird es in Gladenbach erst einmal nicht geben. Die für den 26. April angesetzte Bürgermeisterwahl ist verschoben und kann frühestens am 1. November stattfinden. Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein solches Bild mit Schutzhandschuhen und Desinfektionsmitteln im Wahllokal wird es in Gladenbach erst einmal nicht geben. Die für den 26. April angesetzte Bürgermeisterwahl ist verschoben und kann frühestens am 1. November stattfinden. Foto: Daniel Karmann/dpa

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh bürgermeister-gladenbach
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