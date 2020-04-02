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Donnerstag, 02.04.2020 - 18:00
2 min

Kandidatenfeld bei Bürgermeisterwahl kann größer werden

Die Gladenbacher Bürgermeisterwahl darf frühestens am 1. November stattfinden. Neben den drei feststehenden Kandidaten können nun noch weitere Bewerber ihren Hut in den Ring werfen.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Der neue Termin für die Bürgermeisterwahl in Gladenbach steht noch nicht fest. Wie viele Kandidaten dann antreten, ist nun ebenfalls wieder offen. Foto: Thorsten Gutschalk

Der neue Termin für die Bürgermeisterwahl in Gladenbach steht noch nicht fest. Wie viele Kandidaten dann antreten, ist nun ebenfalls wieder offen. Foto: Thorsten Gutschalk

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Fotos
Der neue Termin für die Bürgermeisterwahl in Gladenbach steht noch nicht fest. Wie viele Kandidaten dann antreten, ist nun ebenfalls wieder offen. Foto: Thorsten Gutschalk

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