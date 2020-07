"Kickers" Erdhausen baut an grüner Zukunft

Die Kosten für den Kunstrasenplatz belaufen sich nach Angaben des Sportvereins auf 430 000 Euro (brutto). Davon sind etwa 390 000 Euro zuwendungsfähig.

Das Land Hessen gewährt einen Zuschuss in Höhe von 78 000 Euro. Den Zuwendungsbescheid übergibt Stefan Heck (CDU), Staatssekretär im Innenministerium, am Mittwoch (22. Juli) in Erdhausen an den Vorstand des SV "Kickers".

Die Stadt Gladenbach fördert das Bauvorhaben mit maximal 40 000 Euro. Zehn Prozent der Kosten übernimmt auch der Landkreis Marburg-Biedenkopf. Der Landessportbund steuert 7000 Euro bei.

Den Großteil der Kosten trägt der Sportverein selbst. Eigenmittel, Darlehen und Eigenleistungen summieren sich auf mehr als 220 000 Euro - die Hälfte davon leisten die Bauhelfer in Arbeitsstunden ab. Sollte es den Fußballern gelingen, das Projekt in diesem Jahr umzusetzen, spart der Sportverein noch drei Prozent UmsatzsteuerDieses Geld könnte dann in Tore oder Trainingszubehör fließen.