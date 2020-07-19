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Sonntag, 19.07.2020 - 12:00
4 min

"Kickers" Erdhausen baut an grüner Zukunft

Für 430 000 Euro baut der Sportverein "Kickers" Erdhausen einen Kunstrasenplatz. Spätestens im Januar 2021 soll die neue Spielstätte der Fußballer fertig sein. Das Besondere: Der "grüne Teppich" kommt ohne Gummigranulat oder einen anderen Füllstoff aus.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Die ersten Arbeiten am "Hasengarten" sind erledigt: Rund 430 000 Euro nimmt der Sportverein "Kickers" Erdhausen in die Hand, um aus dem bisherigen Hartplatz einen modernen Kunstrasenplatz zu machen. Foto: Edip Aydin

Die ersten Arbeiten am "Hasengarten" sind erledigt: Rund 430 000 Euro nimmt der Sportverein "Kickers" Erdhausen in die Hand, um aus dem bisherigen Hartplatz einen modernen Kunstrasenplatz zu machen. Foto: Edip Aydin

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Fotos
Die ersten Arbeiten am "Hasengarten" sind erledigt: Rund 430 000 Euro nimmt der Sportverein "Kickers" Erdhausen in die Hand, um aus dem bisherigen Hartplatz einen modernen Kunstrasenplatz zu machen. Foto: Edip Aydin

Die ersten Arbeiten am "Hasengarten" sind erledigt: Rund 430 000 Euro nimmt der Sportverein "Kickers" Erdhausen in die Hand, um aus dem bisherigen Hartplatz einen modernen Kunstrasenplatz zu machen. Foto: Edip Aydin

Teamarbeit ist Trumpf bei den Fußballfreunden in Erdhausen: 820 Arbeitsstunden haben die Bauhelfer bereits investiert, um den Umbau ihres Sportplatzes vorzubereiten. Foto: SV Kickers Erdhausen

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Ranklotzen und trotzdem Spaß haben: An Einsatz und Begeisterung mangelt es den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Erdhäuser Sportvereins nicht. Foto: SV Kickers Erdhausen

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FINANZIERUNGSPLAN FÜR DIE SPORTSTÄTTE

Die Kosten für den Kunstrasenplatz belaufen sich nach Angaben des Sportvereins auf 430 000 Euro (brutto). Davon sind etwa 390 000 Euro zuwendungsfähig.

Das Land Hessen gewährt einen Zuschuss in Höhe von 78 000 Euro. Den Zuwendungsbescheid übergibt Stefan Heck (CDU), Staatssekretär im Innenministerium, am Mittwoch (22. Juli) in Erdhausen an den Vorstand des SV "Kickers".

Die Stadt Gladenbach fördert das Bauvorhaben mit maximal 40 000 Euro. Zehn Prozent der Kosten übernimmt auch der Landkreis Marburg-Biedenkopf. Der Landessportbund steuert 7000 Euro bei.

Den Großteil der Kosten trägt der Sportverein selbst. Eigenmittel, Darlehen und Eigenleistungen summieren sich auf mehr als 220 000 Euro - die Hälfte davon leisten die Bauhelfer in Arbeitsstunden ab. Sollte es den Fußballern gelingen, das Projekt in diesem Jahr umzusetzen, spart der Sportverein noch drei Prozent UmsatzsteuerDieses Geld könnte dann in Tore oder Trainingszubehör fließen.

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
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