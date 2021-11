Kinder geben ihre Weihnachtsstiefel ab

Für alle Kinder bis zwölf Jahre veranstaltet der Gewerbeverein seine Weihnachtsstiefel-Aktion. Foto: Gewerbeverein Gladenbach

GLADENBACH - Der Gladenbacher Gewerbeverein veranstaltet wieder eine Weihnachtsstiefel-Aktion.

Alle Gladenbacher Jungen und Mädchen bis zwölf Jahre können bis zum 5. Dezember einen Schuh oder Stiefel in einem der folgenden Fachgeschäfte abgeben: In der Bahnhofstraße bei Büro und Dienstleistungs-Service Becker, Allianz Wagner, Bellersheim, Foto Studio Wiegand; am Marktplatz/BSF Centrum bei Schmidts Schuhe fürs Leben, Krug, Reisebüro Hinterland; in der Adolf-Theis-Straße bei Ali's Döner Imbiss; in der Marktstraße bei Café Fair, Apotheke Baum, Optik Studio Hirth, Fleischerei Schäfer & Simon, Blankenstein Apotheke, Momo, Handarbeitsstudio und Gutkauf Koch & Seitz, Schuhhaus Zacharias; in der Teichstraße bei Zinser.

Der Weihnachtsmann und seine Helfer füllen dann die abgegebenen Stiefel und verteilen sie neu, das heißt, sie sind wahrscheinlich im Schaufenster eines anderen Geschäftes wiederzufinden. Aber mit dem Gegenstück des jeweiligen Stiefels wird sichergestellt, dass jeder Teilnehmer auch den richtigen, eigenen wiederbekommt.