Kirschenmarkt: Die Zeichen stehen auf Absage

Geht es auch in diesem Jahr beim Gladenbacher Kirschenmarkt rund oder muss das beliebte Volksfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden? Der Magistrat der Stadt will über Ostern eine Entscheidung treffen. Foto: Michael Tietz
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