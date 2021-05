4 min

Kirschenmarkt-Frühstück erlebt trotz Corona eine Neuauflage

"Es geht um die Wurst" heißt es am 3. Juli in Gladenbach. Der Männergesangverein bietet sein Kirschenmarkt-Frühstück in neuer Form an - mit einem Liefer- und Abholservice.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach