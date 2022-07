Kirschenmarkt in Gladenbach: Polizei sucht Kuscheltier-Dieb

Die Polizei in Marburg sucht nach einem Kuscheltier-Dieb vom Gladenbacher Kirschenmarkt. Symbolfoto: Heiko Barth/Fotolia

GLADENBACH - Der Kirschenmarkt in Gladenbach ist nun schon seit einigen Tagen vorbei, doch am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass sie nach einem Diebstahl mit anschließendem Widerstand gegenüber den Beamten Zeugen bittet, sich zu melden. Was war genau geschehen?

Eine auf dem Kirschenmarkt eingesetzte Polizeistreife verfolgte am Samstag, 2. Juli, zu Fuß einen mutmaßlichen Dieb, der offenbar gegen 2 Uhr ein großes Kuscheltier von einem Stand in der Teichstraße entwendet hatte und damit wegrannte. Die Streife, so die Polizei in ihrer Mitteilung, machte durch Rufen auf sich aufmerksam und forderte den Mann zum Stehenbleiben auf. Dieser ließ daraufhin das Kuscheltier zurück und rannte weiter, ein Polizist holte ihn aber ein und hielt ihn an der Kleidung fest - beide fielen auf den Boden.

In der Folge trat der Unbekannte, so die Polizei, nach dem Beamten, löste sich aus dessen Griff und flüchtete in Richtung Querstraße/Zum Spritzenplatz. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen.

Der Flüchtige ist etwa 18 bis 25 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 m groß. Er ist schlank und hat dunkelblonde bis braune Haare mit einem Undercut. Er trug ein dunkles Oberteil, eine blaue Jeans und weiße Sneaker. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise unter 06421-4060.