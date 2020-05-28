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Donnerstag, 28.05.2020 - 17:00
2 min

Kirschenmarkt-Prozess: Gutachtet attestiert Angeklagten niedrige Hemmschwelle

Im Prozess gegen einen Bad Endbacher hat ein Sachverständiger dem Angeklagten unter Alkoholeinfluss eine sehr niedrige Hemmschwelle für Aggressionen bescheinigt.

Von Heiko Krause
Weil er auf dem Gladenbacher Kirschenmarkt einem anderen Mann ein Messer ins Gesicht gestochen haben soll, steht derzeit ein Bad Endbacher vor Gericht. Archivfotot: Tietz

Weil er auf dem Gladenbacher Kirschenmarkt einem anderen Mann ein Messer ins Gesicht gestochen haben soll, steht derzeit ein Bad Endbacher vor Gericht. Archivfotot: Tietz

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Gladenbach Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach Bad-endbach
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