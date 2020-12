5 min

Kita "Pusteblume" bleibt noch länger eine Baustelle

Die Bauarbeiten in der Kindertagesstätte in Runhausen dauern noch bis mindestens Mai 2021. Zusätzliche Betreuungsplätze will die Stadt möglichst schnell in Gladenbach schaffen.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach