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Mittwoch, 06.05.2020 - 11:00
4 min

Kleine Schweine-WG fühlt sich in Weidenhausen sauwohl

Fleisch aus eigener Schaf- und Hühnerhaltung gehört bei der Familie Wege aus Weidenhausen schon lange zum Alltag. Nun setzen die Selbstversorger auch auf eine artgerechte Schweinehaltung. In ihrem Freigehege am Ortsrand tummeln sich zwei Duroc-Schweine und zwei Rotbunte Husumer. Paul (21) und Finn (17) Wege kümmern sich täglich um die Tiere.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Schweinehaltung für Selbstversorger: Paul (l.) und Finn Wege kümmern sich täglich um die vier Roten Husumer und Duroc-Schweine, die die Familie seit vier Wochen im eigenen Freiland-Gehege hält. Foto: Michael Tietz

Schweinehaltung für Selbstversorger: Paul (l.) und Finn Wege kümmern sich täglich um die vier Roten Husumer und Duroc-Schweine, die die Familie seit vier Wochen im eigenen Freiland-Gehege hält. Foto: Michael Tietz

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Fotos
Schweinehaltung für Selbstversorger: Paul (l.) und Finn Wege kümmern sich täglich um die vier Roten Husumer und Duroc-Schweine, die die Familie seit vier Wochen im eigenen Freiland-Gehege hält. Foto: Michael Tietz

Schweinehaltung für Selbstversorger: Paul (l.) und Finn Wege kümmern sich täglich um die vier Roten Husumer und Duroc-Schweine, die die Familie seit vier Wochen im eigenen Freiland-Gehege hält. Foto: Michael Tietz

Über eine regelmäßige Massage freuen sich die Borstentiere - auch Finn und Markus Wege können bei der Tierpflege entspannen. Foto: Michael Tietz

Über eine regelmäßige Massage freuen sich die Borstentiere - auch Finn und Markus Wege können bei der Tierpflege entspannen. Foto: Michael Tietz

Sauwohl fühlen sich die Borstentiere im Freiland-Gehege der Familie Wege: Die beiden Duroc-Ferkel genießen das Sonnenbad. Foto: Michael Tietz

Sauwohl fühlen sich die Borstentiere im Freiland-Gehege der Familie Wege: Die beiden Duroc-Ferkel genießen das Sonnenbad. Foto: Michael Tietz

Spa für Tier und Mensch: Paul Wege empfindet es als angenehmen Ausgleich zum Alltag, sich um die Schweine zu kümmern und ihnen eine kleine Wellness-Massage zu gönnen. Foto: Michael Tietz

Spa für Tier und Mensch: Paul Wege empfindet es als angenehmen Ausgleich zum Alltag, sich um die Schweine zu kümmern und ihnen eine kleine Wellness-Massage zu gönnen. Foto: Michael Tietz

Schweinehaltung für Selbstversorger: Paul und Finn Wege kümmern sich täglich um die vier Roten Husumer und Duroc-Schweine, die die Familie seit vier Wochen im eigenen Freiland-Gehege hält. Foto: Michael Tietz

Schweinehaltung für Selbstversorger: Paul und Finn Wege kümmern sich täglich um die vier Roten Husumer und Duroc-Schweine, die die Familie seit vier Wochen im eigenen Freiland-Gehege hält. Foto: Michael Tietz

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ZWEI RASSEN IM FREIGEHEGE

Zwei kleine Duroc-Schweine hält die Familie Wege in ihrem Gehege. Die Rasse stammt ursprünglich aus den Vereinigen Staaten von Amerika. Die Tiere eignen sich hervorragend für die Freilandhaltung - sie vertragen Kälte und Hitze besonders gut. "Und sie sind sehr stressresistent", erklärt Markus Wege.

Zwei Rotbunte Husumer gehören ebenfalls zu der kleinen Schweine-WG. Sie stammen vom Angler Sattelschwein ab und werden auch Dänisches Protestschwein genannt. Die dänische Minderheit in Nordfriesland durfte Ende des 19. Jahrhunderts keinen Dannebrog (dänische Fahne) hissen. Deshalb züchteten die Bauern rot-weiße Schweine und ließen sie in den Vorgärten laufen. Die alte Landrasse ist heute vom Aussterben bedroht.

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt
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