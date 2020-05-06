Mittwoch, 06.05.2020 - 11:00
4 min
Kleine Schweine-WG fühlt sich in Weidenhausen sauwohl
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
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ZWEI RASSEN IM FREIGEHEGE
Zwei kleine Duroc-Schweine hält die Familie Wege in ihrem Gehege. Die Rasse stammt ursprünglich aus den Vereinigen Staaten von Amerika. Die Tiere eignen sich hervorragend für die Freilandhaltung - sie vertragen Kälte und Hitze besonders gut. "Und sie sind sehr stressresistent", erklärt Markus Wege.
Zwei Rotbunte Husumer gehören ebenfalls zu der kleinen Schweine-WG. Sie stammen vom Angler Sattelschwein ab und werden auch Dänisches Protestschwein genannt. Die dänische Minderheit in Nordfriesland durfte Ende des 19. Jahrhunderts keinen Dannebrog (dänische Fahne) hissen. Deshalb züchteten die Bauern rot-weiße Schweine und ließen sie in den Vorgärten laufen. Die alte Landrasse ist heute vom Aussterben bedroht.
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