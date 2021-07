Kleiner Kühlschrank ist ein großer Herzenswunsch

Ein kleiner Kühlschrank als Herzenswunsch: Lukas und Simon Schwarz helfen beim Auspacken. Foto: Jugendmusikgemeinschaft

GLADENBACH - Waldemar Pausch feierte jetzt seinen 71. Geburtstag. Aus diesem Anlass erfüllte die Musikgemeinschaft Blankenstein Gladenbach dem Senior, der im AWO-Heim in Gladenbach lebt, einen lang gehegten Wunsch: Sie schenkte ihm einen Kühlschrank.

Vor dreieinhalb Jahren wurde Pausch schwer krank aus seinem Haus getragen. Nach vielen Monaten im Klinikum auf den Lahnbergen kam er zur Reha nach Bad Endbach. In sein Haus in Fronhausen konnte er danach nicht mehr zurück. So kam er im Klinikhemd und in Socken bei der Awo an. Bald konnte er wieder laufen, Kleidung wurde ihm von Mitbewohnern geschenkt.

Leiter des Spielmannszuges Fronhausen/Lahn

Bei Besuchen ihres Mannes lernte Anne Sandtner, musikalische Leiterin der Musikgesellschaft, Waldemar Pausch kennen. Um etwas Freude in den Alltag der Heimbewohner zu bringen, spielte sie im Aufenthaltsraum Gitarre und sang mit den Mitbewohnern.

Mit kräftiger Stimme schmetterte Waldemar Pausch die Volkslieder. Er war jahrelang Leiter des Spielmannszuges Fronhausen/Lahn. Mehr und mehr vertraute der Senior Anna Sandtner private Dinge an, und so erfuhr sie von dem Wunsch nach einem Kühlschrank. Den erfüllten die Vereinsmitglieder gerne, und zum Geburtstag wurde selbstverständlich gesungen.