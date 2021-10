Kleines Cabrio erleichtert Krippenalltag in Gladenbach

Eva Raab und Laura Rickmann freuen sich mit Paul und Levi über das gespendete Krippenmobil der VR Bank. Foto: Patrick Stein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gladenbach. "Das ist eine echt tolle Sache", sagt Laura Rickmann, Erzieherin der katholischen Kindertagesstätte "Arche Noah" in Gladenbach. Sie hat mit ihrer Kollegin Eva Raab und Leiterin Gisela zu Jeddeloh ein neues Krippenmobil in Empfang genommen. Gespendet wurde das Fahrzeug von der VR Bank Lahn-Dill. Marc Theofel, Leiter der Gladenbacher Geschäftsstelle, überreichte den elektrischen Wagen. "Jedes Jahr findet eine solche Aktion statt. Wir schauen, dass wir die Kindergärten im gesamten Einzugsgebiet der VR Bank Lahn-Dill mit solchen Mobilen beschenken", sagt Ingo Blöcher von der Genossenschaftsbank.

Das Gefährt im Wert von mehreren Tausend Euro bietet Platz für sechs Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren und ist mit einem Elektromotor ausgestattet. Der Akku hat eine Reichweite von circa zwölf Kilometern, bei einer Geschwindigkeit von sechs Kilometern pro Stunde. "Das ist eine echte Erleichterung. Egal in welche Richtung wir mit den Kindern spazieren gehen, wir legen schon einige Höhenmeter zurück", sagt Rickmann. Vor der Spendenaktion der VR Bank nutzten die Erzieherinnen bereits einen unmotorisierten Wagen für Ausfahrten und längere Spaziergänge. "Das war teilweise ziemlich schwer, wenn das Gefährt voll besetzt war und wir noch eine Strecke vor uns hatten", sagt Eva Raab. Da kommt die Spende gerade richtig. "Denn wir müssen unsere Erzieherinnen hegen und pflegen. Es gibt nicht so viele, wie die Branche bräuchte", sagt Gisela zu Jeddeloh mit einem Schmunzeln. Zum Einsatz kommt der Wagen vermehrt in der Krippengruppe.

Momentan nutzen 64 Mädchen und Jungen das Angebot der Kindertagesstätte. In drei Gruppen werden Kinder zwischen vier und sechs Jahren betreut. Die Erzieherinnen der Krippengruppe umsorgen aktuell zwölf Kids ab einem Jahr. Der Kindergarten ist somit ausgelastet. "Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist nach wie vor etwas höher als das Angebot, trotzdem tun wir unser Möglichstes", sagt Leiterin zu Jeddeloh. Die Stadt Gladenbach startet zum neuen Kindergartenjahr Projekte, um zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen. Die "Arche Noah" ist fester Bestandteil des Kita-Angebots in der Kommune.

Fotos Eva Raab und Laura Rickmann freuen sich mit Paul und Levi über das gespendete Krippenmobil der VR Bank. Foto: Patrick Stein Marc Theofel überreicht im Namen der VR Bank ein Krippenmobil mit Elektromotor an den katholischen Kindergarten "Arche Noah" in Gladenbach. Die Erzieherinnen Eva Raab (von links) und Laura Rickmann freuen sich mit Leiterin Gisela zu Jeddeloh über eine Erleichterung im Arbeitsalltag. Paul und Levi fremdeln noch mit dem neuen Gefährt. Foto: Patrick Stein 2

Im kommenden Jahr steht das 50. Jubiläum der Einrichtung an. "Das muss natürlich gefeiert werden", sagt Gisela zu Jeddeloh. Konkrete Pläne für das Fest werden in den nächsten Monaten noch mit dem Elternbeirat erarbeitet. Bislang ist eine Feier am 1. Oktober 2022 angedacht. "Bereits das letzte Jubiläum war ein totaler Erfolg. Natürlich machen wir da im kommenden Jahr auch wieder Party", freut sich die Leiterin der Kindertagesstätte.

Ein weiterer Grund zur Freude ist der Sankt-Martins-Umzug. Dieser konnte im vergangenen Jahr nicht stattfinden. Am 11. November beginnt um 17 Uhr der Laternenumzug an der Kindertagesstätte "Arche Noah" und führt durch die nahe gelegenen Straßen. Jährlich wird dabei die Route geändert. So haben auch immer wieder andere Anwohner das Vergnügen, die muntere Schar mit ihren Laternen zu erblicken. An manchen Häusern machen die Kinder Halt und tragen eingeübte Lieder vor. Der Umzug endet in der "Arche Noah". Hier bekommen die Mädchen und Jungen dann ihre beliebten Weckmänner.