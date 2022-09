Kommunalpolitik: Gladenbacher CDU fordert mehr Transparenz

Transparenz im Gladenbacher Rathaus: Die Fraktion der CDU ist der Meinung, dass eine Prioritätenliste für aktuelle und zukünftige Investitionen Klarheit für Bürger schaffen könnte. Bislang stieß die Idee bei den Ausschüssen jedoch auf wenig Gehör. Foto: Patrick Stein

GLADENBACH - Im Normalfall sollte es in einer Kommune selbstverständlich sein, dass der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung über große städtische Investitionen informiert werden. In Gladenbach war das in der Vergangenheit nur bedingt der Fall. Die Gesellschaft Stadtmarketing-Energie-Bäder Gladenbach (SEB) hatte als Tochtergesellschaft der Stadt bei den bisherigen Plänen der Sanierung des Weidenhäuser Schwimmbades einen großen Handlungsspielraum. Die Idee dahinter war, dass Magistrat und Stadtverordnete nicht zu jeder Einzelheit hinzugezogen werden mussten.

Doch mit der Neuausrichtung der SEB soll sich dies nun ändern.

Die Gladenbacher CDU-Fraktion hatte in der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschuss einen Antrag vorgebracht, der nach einer Änderung an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Der ursprüngliche Antrag sah vor, dass eine neue Kostenschätzung der Schwimmbad-Sanierung in Weidenhausen abgegeben werden sollte. Da eine solche aktuell in Arbeit ist, strich die Fraktion den Passus und ergänzte, dass zukünftig Magistrat und Stadtverordnetenversammlung zeitnah über Ergebnisse informiert werden.

"Wir wünschen uns eine gewisse Transparenz. Die Stadtverordneten und Bürger wollen ja auch wissen, wie es mit der Sanierung vorangeht und was es kostet", erklärte Stefan Runzheimer (CDU), der den geänderten Antrag vorstellte.

Vonseiten der SPD gab es zunächst Kritik am Vorgehen. So äußerte sich Hans-Bernhard Schwarz, dass man dafür eigentlich einen neuen Antrag stellen müsste. "Der ursprüngliche Sinn des Antrags geht durch die Änderung und Ergänzung verloren", erklärte Schwarz. Der Vorsitzende Klaus Bartnik (Freie Wähler) schlichtete jedoch: "Man kann Anträge ändern und lassen wir die Kirche mal im Dorf. Eine erneute Antragstellung würde die Sache nur verzögern."

Am Ende wurde dem Antrag mit Enthaltung der SPD-Fraktion zugestimmt.

Ein weiterer Antrag der CDU-Fraktion fand jedoch keinen Zuspruch für die Vorlage in der kommenden Stadtverordnetenversammlung. Stefan Runzheimer erläuterte: "Die CDU wünscht sich die Erstellung einer Prioritätenliste für Investitionen." In den vergangenen Jahren seien viele Projekte auf der Strecke geblieben, die zunächst priorisiert worden seien, aber dann wieder andere Maßnahmen wichtiger gewesen wären.

"Mit einer solchen Prio-Liste haben wir anstehende Investitionen besser im Blick und müssen nicht erst in verschiedenen Quellen nachrecherchieren", sagte Runzheimer. Dem entgegnete Bartnik, dass eine solche Maßnahme die städtische Verwaltung in ihrer aktuellen Personalsituation überfordere. "Außerdem gibt es eine 17-seitige Investitionsliste, die anstehende Maßnahmen enthält", ergänzte der Vorsitzende.

"Die akuten Maßnahmen werden ja dann auch über die Haushalte geplant und da genügt die dreijährige Planungsphase", ergänzte Edmund Zimmermann(Die Grünen). So könne auch akut noch gehandelt werden und die Prioritätenliste verschiebe sich ohnehin ständig. "Wenn bestimmte Maßnahmen priorisiert werden sollen, können ja alle entsprechende Fraktionen Anträge stellen", ergänzte Zimmermann.

Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Runzheimer gab sich jedoch nicht geschlagen: "Die CDU wird auch in anderen Ausschüssen noch auf die Liste zurückkommen. Vielleicht haben wir ja dann mehr Erfolg."

Ebenfalls Thema der Sitzung war eine Satzungsänderung der Erschließungssatzung des Bebauungsplanes "Im Applergarten". An der Ludwig-Runzheimer-Straße sollten laut Satzung zwei Gehwege die Straße begrenzen. Nun gibt es auf der südlichen Seite einen ausgebauten flachen Gehweg und am nördlichen Straßenrand jedoch nicht.

Nachdem die Anwohner informiert wurden, soll die Satzung dahingehend geändert werden, dass auf die Anlage eines weiteren Bürgersteigs verzichtet wird.

Auch ein neuer erster Stellvertreter des Ausschuss-Vorsitzenden musste gewählt werden. Zur Wahl stellten sich Stefan Runzheimer und Jörg Ruppert (SPD). Ein erster Wahldurchgang endete unentschieden. Im zweiten Anlauf konnte Runzheimer die Wahl für sich entscheiden.

Er ist bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2026 erster Stellvertreter von Klaus Bartnik.