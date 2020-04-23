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Donnerstag, 23.04.2020 - 11:00
4 min

Kontrolleure loben Gladenbacher Ladenbesitzer

Nach mehrwöchigen Schließungen sind die Geschäfte des Einzelhandels wieder geöffnet - auch in Gladenbach. Ob alle die strengen Auflagen erfüllen, kontrollieren Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes. Die ziehen ein positives Zwischenfazit. Größere Verstöße gibt es bisher nicht.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
"Alles passt!": Christian Pfeifer und Oliver Koch vom Gladenbacher Ordnungsamt sind zufrieden, wie das Team vom Eiscafé San Remo die Vorgaben für den Eis-Straßenverkauf umgesetzt hat. Foto: Michael Tietz

"Alles passt!": Christian Pfeifer und Oliver Koch vom Gladenbacher Ordnungsamt sind zufrieden, wie das Team vom Eiscafé San Remo die Vorgaben für den Eis-Straßenverkauf umgesetzt hat. Foto: Michael Tietz

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Fotos
"Alles passt!": Christian Pfeifer und Oliver Koch vom Gladenbacher Ordnungsamt sind zufrieden, wie das Team vom Eiscafé San Remo die Vorgaben für den Eis-Straßenverkauf umgesetzt hat. Foto: Michael Tietz

"Alles passt!": Christian Pfeifer und Oliver Koch vom Gladenbacher Ordnungsamt sind zufrieden, wie das Team vom Eiscafé San Remo die Vorgaben für den Eis-Straßenverkauf umgesetzt hat. Foto: Michael Tietz

Kreative Geschäftsinhaber: Bei Bellersheim gilt im Kassenbereich eine Einbahnstraßen-Regelung. Bisherige kleine Durchgänge werden dekorativ mit einem Gartenzaun gesperrt. Foto: Michael Tietz

Kreative Geschäftsinhaber: Bei Bellersheim gilt im Kassenbereich eine Einbahnstraßen-Regelung. Bisherige kleine Durchgänge werden dekorativ mit einem Gartenzaun gesperrt. Foto: Michael Tietz

Im Modehaus Krug ist ein Teil der Verkaufsfläche für Kunden abgesperrt, da maximal 800 Quadratmeter genutzt werden dürfen. Das Mitarbeiterteam hat die provisorische Wand mit Kleidungsstücken sowie Hinweistafeln zu Sicherheitsabstand und Hygienevorschriften dekoriert. Foto: Michael Tietz

Im Modehaus Krug ist ein Teil der Verkaufsfläche für Kunden abgesperrt, da maximal 800 Quadratmeter genutzt werden dürfen. Das Mitarbeiterteam hat die provisorische Wand mit Kleidungsstücken sowie Hinweistafeln zu Sicherheitsabstand und Hygienevorschriften dekoriert. Foto: Michael Tietz

Als Dank und Aufmunterung an die Verkäuferinnen in den Gladenbacher Lebensmittelmärkten und Geschäften haben Kunden am Kirchberg-Center ein Banner aufgehängt. Foto: Michael Tietz

Als Dank und Aufmunterung an die Verkäuferinnen in den Gladenbacher Lebensmittelmärkten und Geschäften haben Kunden am Kirchberg-Center ein Banner aufgehängt. Foto: Michael Tietz

An den Eingängen der Gladenbacher Geschäfte - wie hier bei Bellersheim - finden die Kunden wichtige Hinweise zu den Verhaltensregeln. Foto: Michael Tietz

An den Eingängen der Gladenbacher Geschäfte - wie hier bei Bellersheim - finden die Kunden wichtige Hinweise zu den Verhaltensregeln. Foto: Michael Tietz

Im Modehaus Krug ist ein Teil der Verkaufsfläche für Kunden abgesperrt, da maximal 800 Quadratmeter genutzt werden dürfen. Das Mitarbeiterteam hat die provisorische Wand mit Kleidungsstücken sowie Hinweistafeln zu Sicherheitsabstand und Hygienevorschriften dekoriert. Foto: Michael Tietz

Im Modehaus Krug ist ein Teil der Verkaufsfläche für Kunden abgesperrt, da maximal 800 Quadratmeter genutzt werden dürfen. Das Mitarbeiterteam hat die provisorische Wand mit Kleidungsstücken sowie Hinweistafeln zu Sicherheitsabstand und Hygienevorschriften dekoriert. Foto: Michael Tietz

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