Kreis Marburg-Biedenkopf rüstet Schulen digital auf

Tausende Meter Kabel werden in der Europaschule Gladenbach verlegt, damit in allen Klassenräumen WLAN zur Verfügung steht. 2022 sollen alle 64 Schulen im Kreis am Netz sein.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach