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Mittwoch, 05.08.2020 - 20:00
2 min

Landfrauen trainieren im Park

Verein muss die "Konzertmuschel" auf eigene Kosten reinigen lassen. Freitag gibt es einen geführten Spaziergang mit anschließendem Vortrag.

Von ppi
Nachdem die Landfrauen die "Konzertmuschel" im Gladenbacher Park auf eigene Kosten haben reinigen lassen, wird jetzt dort dienstags Rückenfitness- Gymnastik angeboten. Foto: Peter Piplies

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Gladenbach Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach
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