Lara Weigand freut sich auf die erste Ausstellung

"Kunst im Atelier" heißt es am Wochenende in Römershausen: Lara Weigand lädt zu ihrer ersten Ausstellung ein. Foto: Lara Weigand

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH-RÖMERSHAUSEN - Gladenbach-Römershausen (mi). Mit Vorfreude und ein wenig Lampenfieber blickt Lara Weigand dem ersten November-Wochenende entgegen. Dann findet die erste Ausstellung der 18-Jährigen statt. Gastgeberin ist Melanie Krämer-Kowallik in ihrem Atelier in Römershausen.

Seit fünf Jahren begeistert sich Lara Weigand fürs Malen. Zunächst entstanden Bleistiftzeichnungen, nun setzt die jüngste Künstlerin aus Holzhausen vor allem Wasserfarben ein. Filme, TV-Serien, Bücher, Videospiele und Online-Plattformen liefern ihr die Inspiration für ihre Werke.

"Lara malt wundervolle, ausgefallene Bilder - diese müssen endlich auch mal gezeigt werden", sagt Melanie Krämer-Kowallik. Sie unterstützt die Schülerin und stellt für die erste Ausstellung ihr Atelier "Einzigartig" (In der Heeb 6) zur Verfügung. Dort findet am Freitag, 5. November, von 17 bis 20 Uhr die öffentliche Vernissage statt. Die Bilder können auch am Samstag (6. November) von 10 bis 17 Uhr in Augenschein genommen werden. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel: Eine Teilnahme ist demnach nur geimpften, genesenen oder negativ getesteten Personen möglich.