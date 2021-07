Lkw kollidiert mit Bauhoffahrzeug - B453 voll gesperrt

Das Bauhoffahrzeug der Stadt Gladenbach schleuderte nach dem Zusammenstoß mit dem Lkw in den Straßengraben - die beiden Insassen wurden schwer verletzt. Foto: Michael Tietz

GLADENBACH - Schwer verletzt haben sich zwei Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Gladenbach am Donnerstagmorgen (15. Juli) bei einem Unfall auf der Bundesstraße 453. Ihr Kleintransporter stieß gegen 8.50 Uhr in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen und schleuderte anschließend in den Straßengraben. "Wir mussten den eingeklemmten Fahrer mit schwerem Gerät befreien", berichtete Gladenbachs Stadtbrandinspektor Alexander Wagner. Der Beifahrer konnte sich selbst auf dem Wrack des Pritschenwagens befreien. Im Einsatz waren 40 Aktive der Feuerwehren aus Gladenbach, Weidenhausen, Runzhausen und Bellnhausen. Die Bundesstraße musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten für längere Zeit komplett gesperrt werden.

"Nach den ersten Erkenntnissen gehen wir davon aus, dass der Lkw im Scheitelpunkt der Kurve mit dem Heck über die Fahrbahnmitte hinauskam", erklärte ein Polizeisprecher vor Ort. Der Auflieger traf dann das Bauhoffahrzeugs. Der in Litauen registrierte Laster war auf der regennassen Straße in Richtung Runzhausen unterwegs. Dessen Fahrer konnte zunächst keine Angaben zum Unfall machen, die Polizei fordert dazu einen Dolmetscher an. Mitarbeiter des Rettungsdienstes versorgten die beiden Insassen des Bauhoffahrzeugs - 54 und 49 Jahre alt - und brachten sie ins Krankenhaus.