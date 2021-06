Mehr Christen gehen im Hinterland zur Wahl

In der Gladenbacher Martinskirche bekommt Petra Becker-Hofmann (re) von Petra Langenheim und Anne Klein (sitzend) ihre Wahlunterlagen. Hier wie in den meisten anderen Kirchengemeinden des Dekanats ist eine hohe Briefwahlbeteiligung zu verzeichnen. Foto: Klaus Kordesch/eöa

BIEDENKOPF/GLADENBACH - Die christlichen Gemeinden in der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) - und damit auch im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach - haben ihre neuen Kirchenvorstände gewählt.

Die Wahlbeteiligung lag dabei durchweg höher als 2015, was Dekan Andreas Friedrich vor allem auf die Möglichkeit der Briefwahl und der in vielen Gemeinden angebotenen Onlinewahl zurückführt.

Die höchste Wahlbeteiligung erreichte die Kirchengemeinde Herzhausen mit 58,73 Prozent, gefolgt von Damshausen mit 53,6 Prozent. Die dritthöchste Wahlbeteiligung im sich von Wetzlar-Naunheim und Hermannstein im Süden über das Hinterland bis nach Hallenberg im Südsauerland erstreckenden Dekanat gab es in Runzhausen, wo 48,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgaben.

"In Anbetracht der Herausforderung, die die Corona-Pandemie schon für die Suche nach Kandidierenden bedeutet hat, ist die Wahl im Großen und Ganzen sehr gut gelaufen", erklärte Friedrich. Im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach habe in 44 der 47 Kirchengemeinden gewählt werden können. Nach einer ersten Hochrechnung der EKHN lag die Wahlbeteiligung im Dekanat bei 29,5 Prozent, was etwa 13 500 abgegebene Stimmen und eine Platzierung im oberen Viertel des Landeskirchen-Rankings bedeutet.

Fotos

"Wir haben uns nicht gelangweilt", meinte Wahlhelferin Ria Pfeiffer am Sonntagnachmittag im Gemeindehaus Buchenau, bevor sie gleich den nächsten Wahlzettel aushändigen konnte. Von den rund 1300 Stimmberechtigten hätten etwa 200 schon per Briefwahl abgestimmt, berichtete sie. Das war in den meisten Kirchengemeinden des Dekanats zu beobachten: Rund zehn Prozent der abgegebenen Stimmen wurden per Briefwahl oder - wo möglich - online abgegeben, oft von Evangelischen, die sonst nicht zu den aktiven Kirchengängern gehören.

Auch in der Gladenbacher Martinskirche herrschte am Sonntag ein ständiges Kommen und Gehen, wie überall coronakonform mit einem vorgegebenen Laufweg und getrenntem Ein- und Ausgang. Wer keine Maske dabei hatte, konnte eine vor Ort bekommen; ebenso wie bei Bedarf einen Schnelltest. Neben der Martinskirche fand um 14 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst statt, vor und nachdem ebenfalls viele noch ihre Kreuzchen machten. "Wir hatten auch sehr viel Briefwahl", berichtete Anne Klein in Gladenbach.

Dekan Friedrich bezeichnete es als "großes Glück für unsere Kirche, dass rund 400 Menschen für ein Amt im Kirchenvorstand kandiert haben". Er dankte am Dienstag in einer Videobotschaft auf YouTube, Instagram und Facebook nicht nur den mehr als 350 Gewählten, sondern auch den Wahlvorständen und allen Helfern hinter den Kulissen für ihren Einsatz im Vorfeld und am Wahltag.

"Bei uns in der Gemeinde Jesu Christi gibt es keine Sieger und Verlierer, denn wir folgen dem Wahlprogramm Jesu Christi", hatte der Dekan bereits am Wahlabend gesagt: "Für seinem klaren Auftrag werden wir alle miteinander gebraucht!"

Die EKHN spricht landeskirchenweit von einer Beteiligung von 25 Prozent der Wahlberechtigten gegenüber 18,5 Prozent im Jahr 2015. Zuletzt sei 1985 mit fast 23 Prozent eine ähnlich hohe Wahlbeteiligung zu verzeichnen gewesen. Den Frauenanteil in den neuen Kirchenvorständen beziffert die Landeskirche für das Dekanat Biedenkopf-Gladenbach auf 60,9 Prozent. Die sechs Jahre währende Amtszeit der Kirchenvorstände beginnt im September.