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Montag, 13.04.2020 - 18:00
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Mehr Löschwasser für Rüchenbach

Die Stadt Gladenbach investiert 104 000 Euro in eine neue Zisterne im Mornsweg in Rüchenbach. Doch auch in anderen Stadtteilen tut sich etwas ...

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Eine wichtige Voraussetzung für die weitere Bebauung im Mornsweg in Rüchenbach: Die neue, 104 000 Euro teure Löschwasserzisterne ist am Netz. Foto: Michael Tietz

Eine wichtige Voraussetzung für die weitere Bebauung im Mornsweg in Rüchenbach: Die neue, 104 000 Euro teure Löschwasserzisterne ist am Netz. Foto: Michael Tietz

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Fotos
Eine wichtige Voraussetzung für die weitere Bebauung im Mornsweg in Rüchenbach: Die neue, 104 000 Euro teure Löschwasserzisterne ist am Netz. Foto: Michael Tietz

Eine wichtige Voraussetzung für die weitere Bebauung im Mornsweg in Rüchenbach: Die neue, 104 000 Euro teure Löschwasserzisterne ist am Netz. Foto: Michael Tietz

Vier Behälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils 25 000 Liter bilden die neue Löschwasserzisterne. Foto: Stadt Gladenbach

Vier Behälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils 25 000 Liter bilden die neue Löschwasserzisterne. Foto: Stadt Gladenbach

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KEINE HALLE AUF DER ZISTERNE

Gerne würde die Rüchenbacher dem Beispiel von Kehlnbach folgen und die neue Zisterne nun ebenfalls überbauenIn dem kleinsten Gladenbacher Stadtteil errichten die Helfer der Dorfgemeinschaft derzeit eine Maschinenhalle aus Holz - auf der Betonplatte der Zisterne. Sie dient künftig für Geräte der Forstbetriebsvereinigung.

In Rüchenbach ist dies nicht möglich", betont Bürgermeister Peter Kremer. Die vier Lüftungsstutzen für die einzelnen Tanks der Zisterne müssten unbedingt frei bleiben. Außerdem befindet sich hier die Fläche - im Gegensatz zu Kehlnbach - im AußenbereichEine Maschinenhalle könnte da nicht als privilegierter Bau eingestuft werden.

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach Rüchenbach Region Ticker Ticker-mh
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