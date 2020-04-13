Montag, 13.04.2020 - 18:00
3 min
Mehr Löschwasser für Rüchenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
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KEINE HALLE AUF DER ZISTERNE
Gerne würde die Rüchenbacher dem Beispiel von Kehlnbach folgen und die neue Zisterne nun ebenfalls überbauenIn dem kleinsten Gladenbacher Stadtteil errichten die Helfer der Dorfgemeinschaft derzeit eine Maschinenhalle aus Holz - auf der Betonplatte der Zisterne. Sie dient künftig für Geräte der Forstbetriebsvereinigung.
In Rüchenbach ist dies nicht möglich", betont Bürgermeister Peter Kremer. Die vier Lüftungsstutzen für die einzelnen Tanks der Zisterne müssten unbedingt frei bleiben. Außerdem befindet sich hier die Fläche - im Gegensatz zu Kehlnbach - im AußenbereichEine Maschinenhalle könnte da nicht als privilegierter Bau eingestuft werden.
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