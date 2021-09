4 min

Merz in Gladenbach: "Kein Wohlstand ohne die CDU"

Friedrich Merz hat am Freitag in Gladenbach vor einer rot-rot-grünen Bundesregierung gewarnt: Nur die Union sei ein Garant für Wohlstand und Stabilität in Deutschland und Europa.

Von Hartmut Bünger Redakteur Biedenkopf