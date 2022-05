Michelle Damm führt nun das DRK Mornshausen/S.

Auf der Hauptversammlung hat das DRK Mornshausen/S. seinen Vorstand neu gewählt (hinten v.l.): Daniela Klose, Selina Hof, Nicole Paul, Imke Schwarz und Christof Herrmann. Vordere Reihe (v.l.): Matthias Rühl, Michelle Damm, Steffen Imhof und Elfriede Müller. Foto: Manfred Hetche

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH-MORNSHAUSEN - Der Ortsverein Mornshausen/S. des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat bei seiner Hauptversammlung einen neuen Vorstand bestimmt.

Gewählt wurden: Michelle Damm (Erste Vorsitzende), Steffen Imhof (Vize-Vorsitzender), Matthias Rühl (Schatzmeister), Selina Hof (Schriftführerin und Jugendrotkreuzleitung), Nicole Paul (Leitung der Sozialarbeit Mornshausen/S.) und Elfriede Müller (Leitung der Sozialarbeit Hartenrod).

Manfred Hetche verabschiedet

Zudem sind Daniela Klose, Allan dos Santos und Christof Herrmann Beisitzer des Vorstands. Die neue Bereitschaftsleitung wird Ende Mai gewählt. Nicht mehr zur Wahl stand der bisherige Erste Vorsitzende Manfred Hetche.

Zudem gab es bei der Jahreshauptversammlung einige Ehrungen. Bei den passiven Mitgliedern gab es 22 ehrungswürdige Mitglieder für 40, 50 oder 60 Jahre Mitgliedschaft. Bei den aktiven Mitgliedern gab es sechs Ehrungen. Für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Winfried Häuser geehrt. Auf 55 Jahre blickt Brigitte Häuser zurück, auf 30 Jahre Elfriede Müller, auf 25 Jahre Selina Hof, auf zehn Jahre Maximilian Heck und auf fünf Jahre Jana Krug.

Fotos Auf der Hauptversammlung hat das DRK Mornshausen/S. seinen Vorstand neu gewählt (hinten v.l.): Daniela Klose, Selina Hof, Nicole Paul, Imke Schwarz und Christof Herrmann. Vordere Reihe (v.l.): Matthias Rühl, Michelle Damm, Steffen Imhof und Elfriede Müller. Foto: Manfred Hetche Ehrungen beim DRK-Ortsverband Mornshausen/S. (von links): Michelle Damm, Josef Elstner, Selina Hof, Maximilian Heck, Brigitte Häuser, Winfried Häuser und Elfriede Müller. Dieter Weyel aus Wallau nahm als Vertreter der Ortsvereine an der Versammlung und Ehrung teil. Foto: Manfred Hetche Geschenke für den scheidenden Vorsitzenden (v.l.): Michelle Damm, Manfred Hetche und Steffen Imhof. Foto: Maximilian Heck 3

Zu den vergangen zwei Jahren erklärte Bereitschaftsleiterin Imke Schwarz: "Da wir wegen Corona nur wenige Bereitschaftsabende miteinander hatten, haben wir diese mit gemütlichem Beisammensein verbracht." Allerdings gab es in dieser Zeit auch mehr Katastrophenschutz-Einsätze als normalerweise, sodass die Helfer beim Großbrand in Dautphetal, bei der Flutkatastrophe im Ahrtal und bei der Flüchtlingsunterkunft in Dautphetal zum Einsatz kamen.

"Zum guten Schluss möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit mit meinem Stellvertreter Steffen Imhof bedanken. Ich fand, wir haben uns immer gut ergänzt und hatten so manches gute Gespräch", sagte Manfred Hetche zum Ende der Sitzung. Steffen Imhof und Michelle Damm überreichten ihm zum Abschied noch ein Präsent mit einer Dankeskarte, einigen Köstlichkeiten und einem Restaurant-Gutschein.