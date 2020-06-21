Mit Arsen belasteter Boden im Baugebiet austauschen

Der Boden im geplanten Baugebiet an der Niemczastraße in Gladenbach ist geringfügig mit Arsen belastet. Die Grundstücke dienten zuletzt als Weideflächen für Pferde. Foto: Michael Tietz
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