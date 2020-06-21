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Sonntag, 21.06.2020 - 17:00
2 min

Mit Arsen belasteter Boden im Baugebiet austauschen

Wer im Gladenbacher Baugebiet an der Niemczastraße einen Nutzgarten oder eine Kinderspielfläche auf seinem Grundstück anlegen möchte, sollte vorher den Boden austauschen. Dies empfiehlt das Regierungspräsidium mit Blick auf die Arsenbelastung des Erdreiches.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Der Boden im geplanten Baugebiet an der Niemczastraße in Gladenbach ist geringfügig mit Arsen belastet. Die Grundstücke dienten zuletzt als Weideflächen für Pferde. Foto: Michael Tietz

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
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